De iPad lijkt sinds iPadOS een ware desktopvervanger te worden. En nu is ook de volgende stap gezet. De eerste game met bedienen via muis en toetsenbord is verschenen.

De iPad kan steeds meer en meer

Met de komst van iPadOS zijn er tal van nieuwe mogelijkheden die het een stuk aantrekkelijker maken om de iPad te gebruiken voor al je dagelijkse werkzaamheden. In iPadOS 13 kregen we de mogelijkheid om de iPad met de muis en trackpad te bedienen en in iPadOS 14 is ook gamen met een muis en toetsenbord toegevoegd. Nu de eerste game die dit ondersteunt is uitgebracht, zet de iPad weer een stap om je desktop te vervangen.



Muis en toetsenborden zorgen voor meer gemak met de iPad

Sinds iPadOS 13 is het mogelijk om een zowel een toetsenbord als een muis aan te sluiten op de iPad. Zelf heeft het bedrijf de Magic Keyboard voor iPad uitgebracht. Dit is een toetsenbord en case ineen. Hierdoor blijft je iPad in de juiste stand staan. Deze hoes is geschikt voor de nieuwste iPad Pro-modellen en iPad Air, maar er zijn gelukkig nog talloze andere toetsenbordhoezen voor iPad. Natuurlijk is het ook mogelijk om een draadloos toetsenbord te koppelen aan je iPad.

Ook een muis of trackpad kan tegenwoordig op een iPad worden aangesloten. Dit kan zowel een draadloze Magic Mouse zijn, of zelfs een bedrade variant. Een muis zorgt ervoor dat je nog preciezer te werk kan gaan.

Bekijk ook Zo kun je de iPad met een muis of trackpad bedienen Vanaf iPadOS 13 kun je je iPad met een muis bedienen. In deze tip leggen we uit hoe dat werkt. Met ingang van iPadOS 13.4 zijn de mogelijkheden voor een muis en trackpad op de iPad nog veel uitgebreider, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Handig!

Nu ook gamen

We kunnene tegenwoordig al veel zaken gedaan krijgen met de iPad, maar ook de volgende stap is nu gezet. Tijdens de WWDC 2020 onthulde Apple dat ook games tegenwoordig overweg kunnen met een muis en toetsenbord. Ruim een half jaar na deze aankondiging is de eerste game klaar voor deze stap. Pascal’s Wager is de eerste iPad-game die te spelen is met een muis en toetsenbord. Op Reddit toonde een gebruiker hoe hij het spel moeiteloos speelde in combinatie met een muis en een toetsenbord.

Pascal’s Wager is een duistere avonturen-role-playing-game waarin je het met onder andere je zwaard opneemt tegen diverse vijanden. Je kan met meerdere personages spelen. Je gebruikt een muis om om je heen te kijken en de toetsen van het toetsenbord om te lopen en te vechten. Dit toont veel overeenkomsten met hoe dergelijke games op een desktop en laptop gespeeld worden. Liever op een andere manier spelen? Pascal’s Wager ondersteunt ook gamecontrollers van PlayStation en Xbox.

Nu de eerste game het gebruik van een toetsenbord en muis ondersteunt, lijkt de deur geopend voor andere ontwikkelaars. Er zijn namelijk genoeg games te bedenken die evengoed of zelfs beter werken door het gebruik van een muis of toetsenbord. Denk bijvoorbeeld aan de klassieke Rollercoaster Tycoon, die enkele jaren geleden naar de iPad kwam. Of die game ooit ondersteuning krijgt voor muis en toetsenbord, is nog maar de vraag. Rollercoaster Tycoon Classic is al jaren niet meer bijgewerkt. De game is wel nog steeds speelbaar, al zijn er wel wat beperkingen.

Nu Apple met Apple Arcade meer en meer inzet op gamers, is de toevoeging van een muis en toetsenbord zeer welkom.

Bekijk ook Apple Arcade FAQ: antwoorden op al je vragen over Apple's gamedienst In deze Apple Arcade FAQ beantwoorden wij al je vragen over Apple's gamedienst. Hoe meld je je aan? Welke games zijn er? Zitten er reclames in? Dat en meer in onze Apple Arcade FAQ!

De iPad voor alles

Door iPadOS is de iPad aantrekkelijker geworden om op te werken. Niet alleen door de mogelijke toevoeging van hardware, maar ook de software is hierop ingericht. Zo werkt Safari op de iPad een stuk uitgebreider dan op iOS-apparaten. Ook is multitasken een stuk makkelijker geworden, dankzij iPad Exposé. Hierdoor zie je alle openstaande vensters van dezelfde app naast elkaar.

De nieuwe iPads beschikken tegenwoordig ook over een usb-c-aansluiting, waardoor het ook mogelijk is om een tweede scherm toe te voegen, tot wel 5K. Deze toevoeging maakt de iPad vele malen geschikter voor thuiswerken. Ditzelfde geldt voor Bestanden, waarin je tegenwoordig ook online samen aan hetzelfde document kunt werken. Meer over de usb-c toepassingen op de iPad lees je in onze gids.