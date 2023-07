Er is nieuwe malware op de Mac opgedoken genaamd ShadowVault. Het is software die aangeboden wordt op het dark web en al jouw gegevens kan stelen. Hoe bescherm je jezelf?

De laatste tijd duikt er steeds vaker op de Mac nieuwe malware op, dat uit is op jouw persoonlijke gegevens. Zo schreven we eerder over de LockBit malware en de Atomic-malware. Deze keer schrijven de onderzoekers van Guardz over een nieuwe malware op het dark web, genaamd ShadowVault macOS Stealer. De softwaretool heeft maar één doel: jouw gegevens buitmaken.



ShadowVault macOS Stealer malware opgedoken

De ShadowVault malware is software dat via het dark web aangeboden wordt voor een bedrag van $500 per maand. De software draait op de achtergrond op een getroffen Mac en steelt wachtwoorden, cookies, creditcardgegevens, gegevens uit je sleutelhanger, cryptowallets en meer. Ook gegevens uit alle Chromium-extensies voor browsers als Chrome, Opera en Edge kunnen worden buitgemaakt, evenals data uit Firefox-extensies.

De malware wordt dus als dienst aangeboden en kan tegen betaling zelfs gezien worden als gesigneerde Apple-ontwikkelaar, om zo de beveiliging van je Mac te omzeilen.



Zo wordt de ShadowVault malware aangeboden.

Zo bescherm je je tegen ShadowVault en andere malware

Het goede nieuws is dat het erop lijkt dat gegevens uit Safari niet buitgemaakt kunnen worden. Maar dat betekent nog niet dat je veilig bent als je alleen maar via Safari werkt.

Zorg er allereerst voor dat al je apparaten altijd up-to-date zijn met de nieuwste softwareversies. Apple brengt regelmatig nieuwe updates uit, ook voor oudere Macs die niet meer de nieuwste macOS-versie kunnen draaien. Dergelijke updates verbeteren de beveiliging. Helaas worden ze niet altijd automatisch gedownload, dus maak er een gewoonte van om regelmatig te checken of er nog updates zijn. Het is ook belangrijk dat je alleen software downloadt van betrouwbare bronnen zoals de Mac App Store. Om de kans op hacking te verkleinen, adviseren we altijd om overal tweestapsverificatie te gebruiken (indien mogelijk) en in te loggen met Touch ID.

Geef ook alleen apps van gerenommeerde ontwikkelaars toegang tot systeemfuncties als de Finder en je locatie. Het is daarom verstandig om eens de lijst langs te gaan met apps die je ooit toestemming hebt gegeven voor van alles. Je vindt dit bij Systeeminstellingen > Privacy en beveiliging.

Er zijn ook allerlei tools waarmee je kan checken of je Mac geïnfecteerd is met malware. Een aanrader is CleanMyMac X. Deze tool is ook beschikbaar als onderdeel van SetApp.