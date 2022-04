Grote HomePod is veel waard

Op Marktplaats zagen we een HomePod in sealed verpakking die €400 moet opbrengen en voor gebruikte betaal je rond de €320. Op het Amerikaanse eBay loopt de prijs veel sterker op: terwijl je in de VS slechts $299,- voor de eerste generatie HomePod betaalde, kun je er op eBay nu gemiddeld $638,- voor krijgen. Hij moet dan nog wel ingepakt in de verpakking zitten. Waarschijnlijk zal de prijs nog wel wat verder oplopen. En ondanks het feit dat Apple zegt voortaan op de HomePod mini te willen focussen krijgt ook het grote model nog steeds updates en nieuwe functies. Het is daarom niet eens zo’n gekke investering. Maar als je er nog eentje in huis wil halen en niet de hoofdprijs wil betalen, kun je beter een gebruikt exemplaar kopen. Koopjes zijn er in de winkel niet meer te vinden en alle oude voorraden zijn ook op.



Refurbished zijn de HomePods nog slechts mondjesmaat beschikbaar, maar ook die weg zou je kunnen bewandelen. Waarom Apple met de HomePod is gestopt is nog steeds een raadsel, maar het zou iets met de tegenvallende verkopen te maken kunnen hebben. Dat had ermee te maken dat de HomePod relatief duur was ten opzichte van andere slimme speakers. Met name Google gaf ze vaak gratis weg, terwijl Amazon de eigen speakers regelmatig met flinke korting verkocht tijdens momenten als Amazon Prime Day . In maart 2021 stopte Apple er officieel mee, dus dat is nog maar een jaar geleden.

Dat de prijs van de HomePod nu zo toeneemt, heeft wellicht ermee te maken dat ze steeds zeldzamer worden. Apple produceert ze niet meer en mensen die een dergelijke speaker op de kast hebben staan, hebben geen reden om ‘m nu al te gaan vervangen. De HomePod is namelijke een prima product, ook al is de A8-chip die erin zit niet meer de nieuwste. Dezelfde chip gebruikte Apple ook in de iPhone 6. The Verge schat dat een uitgepakte HomePod nu zo’n 25% boven de oorspronkelijke winkelprijs verkoopt, terwijl je voor een ingepakte HomePod makkelijk het dubbele van de winkelprijs kunt vragen. Je hebt dan wel een iconisch Apple-product in huis staan. Wil je weten wat we van de allereerste slimme speaker van Apple vonden? Lees dan onze HomePod-review!

Apple zou nog steeds werken aan een opvolger van de HomePod, maar met extra functies zoals een FaceTime-camera en Apple TV-functies.