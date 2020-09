Amazon Prime Day op 13 oktober

De nieuwste geruchten wijzen erop dat Amazon Prime Day dit jaar op 13 oktober plaatsvindt. Amazon-medewerkers in de VS mogen van 13 tot 20 oktober geen vakantiedagen opnemen. Amazon Prime Day betekent dat je twee dagen kunt profiteren van ongelooflijke koopjes. Vooral de eigen producten van Amazon, zoals Kindle-readers, Echo-speakers en Ring-deurbellen zijn altijd sterk afgeprijsd. Maar je kunt nog veel meer vinden op het gebied van smart home.

Totdat het zover is kun je profiteren van de dag- en weekdeals van Amazon via deze link. Nu Amazon ook in Nederland actief is, is het nog aantrekkelijker geworden om koopjes te halen. Je hoeft niet meer in Duitsland te shoppen. Om de beste deals te vinden moet je goed voorbereid zijn en daarom hebben we deze gids gemaakt met alles wat je moet weten, welke koopjes je kunt verwachten en meer.



Prime Day is Amazon’s grootste koopjesfestival. De online winkel prijst op die dag duizenden producten af met exclusieve kortingen, maar je moet wel Prime-lid zijn om ervan te profiteren.

Ben je nog geen Prime-lid dan kun je een gratis 30 dagen proefabonnement afsluiten op Prime en de bijbehorende videodienst.

Wanneer is Amazon Prime Day 2020?

Door het coronavirus is de planning voor Amazon Prime Day flink opgeschoven. Normaal wordt Prime Day midden juli georganiseerd. Er waren geruchten dat het koopjesfestival zou opschuiven naar augustus, maar Amazon heeft het nog iets verder verplaatst: op 13 oktober kun je je winkelmandje vullen met de beste koopjes. Je kunt je nu al voorbereiden op de koopjes die gaan losbarsten, door je alvast te oriënteren op de spullen die je eventueel nodig hebt zoals nieuwe iPads en smart home-producten. Goed om te weten: Black Friday is altijd in november, waardoor shoppen voor het feestdagenseizoen dit jaar waarschijnlijk extra voeg begint.

Sommige aankopen die je nu wilt doen kun je het beste uitstellen, omdat ze vrijwel zeker in de aanbieding zullen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Kindle e-readers en Ring-deurbellen van Amazon zelf. Voor andere aankopen zou je beter op Black Friday 2020 kunnen wachten.

Amazon Prime Day in Nederland: wat is het?

Eenmaal per jaar is er Amazon Prime Day. Dit is een speciaal shopping-evenement dat in 2018 voor het eerst in Nederland werd georganiseerd. Je kunt twee dagen lang profiteren van koopjes en het vindt meestal in de zomermaanden plaats, als het normaal gesproken wat rustiger is voor de online shops.

De deals zijn dus 48 uur lang verkrijgbaar, maar pas op dat de écht goede deals snel uitverkocht kunnen raken.

Welke Prime Deals kun je verwachten?

Vrijwel alles wat je kunt bedenken is tijdens Prime Day 2020 in de aanbieding, maar sommige deals zijn beter dan andere. De hoogste korting kun je krijgen op Amazon’s eigen producten. Ook kun je flik besparen op gameconsoles en -accessoires, 4K televisies, VR-brillen, drones en andere elektronica, kleding en huishoudelijke apparaten. Nu gameconsoles zoals de Xbox Series X en PlayStation 5 gepland staan voor later dit jaar verwachten we flinke kortingen op de Xbox One en PS4.

Om je te kunnen voorbereiden is het goed om precies te weten wat je zoekt. Anders raak je verdwaald in de eindeloze reeks aanbiedingen en koop je meer dan je gepland had.

iPhone en iPad deals tijdens Amazon Prime Day

Er zijn elk jaar diverse Apple-producten met korting te vinden op Amazon. Het gaat dan vooral om iPhones en iPads van voorgaande jaren, die plaats moeten maken voor nieuwere producten. Omdat Apple relatief lang updates aanbiedt zijn ook deze eerder verschenen producten een goede keuze, zeker als je er een leuke korting op krijgt.

We verwachten kortingen op de volgende iPhones en iPads:

Apple iPhone XR: bekijken

Apple iPhone XS: bekijken

Apple iPad 10,2-inch 2019: bekijken

Apple AirPods: bekijken

MacBooks met korting:

Koptelefoons met korting:

Je kunt tijdens Prime Day ook koopjes verwachten op diverse hoofdtelefoons van merken als Sony, Sennheiser, Bose, JBL en meer.

Draadloze speakers met korting:

Home cinema en tv’s met korting:

Behalve in de VS wordt Prime Day ook gevierd in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Italië, Spanje en diverse andere landen wereldwijd, zelfs in China en de Verenigde Arabische Emiraten. Je kunt op Amazon Prime Day flinke kortingen verwachten op allerlei producten die Amazon verkoopt, van hoofdtelefoons en MacBooks tot Amazon Echo-speakers en Kindles. Prime Day is dus een soort Black Friday tijdens de zomermaanden. Heb je nog wat spullen nodig en kun je niet wachten tot Black Friday (eind november), dan is Amazon Prime Day een prima moment om toe te slaan.

Welke Amazon Prime aanbiedingen in Nederland?

In Nederland en België vind je 48 uur lang aanbiedingen voor smartphones, tablets, hoofdtelefoons, robotstofzuigers, koffiemachines, slimme tandenborstels en meer. Denk bijvoorbeeld aan Bose Quiet Comfort hoofdtelefoons, Dyson stofzuigers, Fitbit fitnesstrackers, Philips Hue verlichting, TomTom navigatie en Philips Sonicare tandenborstels. Er zijn ook veel smartphones van allerlei merken in de aanbieding.

De gehele dag worden er nieuwe deals toegevoegd, dus kom regelmatig terug naar de Prime-pagina om de nieuwste deals te bekijken.

Bij alle Amazon Prime Day aanbiedingen geldt natuurlijk wel dat je even moet checken of de prijs bij Amazon echt de laagste is. Een slimme koopjesjager kijkt altijd even of het product dat hij wil hebben niet ergens anders veel goedkoper is.

Waarom moet je Amazon Prime-lid zijn?

Als lid van Amazon Prime profiteer je van gratis bezorging binnen één dag voor meer dan een miljoen artikelen. Alle andere artikelen worden bezorgd binnen twee dagen. Daarnaast krijg je als lid allerlei andere voordelen. Zo heb je toegang tot Twitch Prime voor games, Prime Video voor onbeperkte toegang tot films en tv-series en Prime Photos voor onbeperkte foto-opslag. Je kunt dus in één klap al je entertainment-behoeften afhandelen en krijgt ook nog toegang tot exclusieve deals.

Amazon Prime in Nederland: hoe werkt dat?

Amazon is een gigantisch concern en opereert voor het Europese vasteland vanuit Duitsland. Sinds maart is Amazon Nederland actief en zijn de meeste pagina’s in het Nederlands vertaald, al is het vrij slordig gedaan. Je hebt toegang tot miljoenen artikelen en je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel via Amazon te krijgen. De producten zijn vaak van wat betere kwaliteit dan wat je op AliExpress vindt en je kunt er ook vaak ook eerder mee aan de slag. Je hoeft niet wekenlang te wachten, maar hebt veel spullen al de volgende dag in huis. Items die in aanmerking komen voor Prime zijn te herkennen aan het Prime-logo.

Om koopjes te shoppen ga je naar de Amazon Prime Day-pagina. Daarnaast kun je terecht op de algemene pagina’s met deals.

Wat heb jij aan Amazon Prime Day?

De eerste koopjes zullen vlak voor Prime Day bekend worden gemaakt. Zoals al aangegeven heb je een Amazon Prime-account nodig om te kunnen shoppen. Neem je een proefabonnement, dan kun je 30 dagen profiteren van alle deals en snelle bezorging. Op die manier pak je de kortingen van Prime Day mee, maar zit je niet een heel jaar vast aan het abonnement. Je kunt namelijk op elk moment opzeggen. Ben je overtuigd dan kun je ook voor 49 euro per jaar lid worden.

Amazon Prime vs Bol.com Select en Coolblue

Het is wel duidelijk dat Amazon een directe concurrent is geworden van Coolblue en f=”https://www.iculture.nl/go/bol/” rel=”nofollow noopener sponsored” target=”_blank” >Bol.com, de twee grootste Nederlandse aanbieders van elektronica. Bol.com biedt met Bol Select een soortgelijke dienst als Amazon Prime.

Bol Select is wel iets goedkoper: je betaalt jaarlijks 9,99 euro voor de gratis bezorgservice. Als je lid wordt krijg je pakketten dezelfde dag nog bezorgd, ook op zondag. De ervaring leert wel dat lang niet alle artikelen meedoen voor Bol Select. Bij Coolblue is geen soortgelijk abonneeprogramma te vinden, omdat deze winkelier zich meer richt op service dan op koopjes. Wel heeft Coolblue regelmatig allerlei producten in de aanbieding.