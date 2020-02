Adobe Lightroom voor iPad werkt nu met Split View

Veel vernieuwingen voor Lightroom

Lightroom voor de Mac, Lightroom Classic en Lightroom voor iPhone en iPad hebben een update gekregen. Er zitten allerlei nieuwe functies in, die deels gebaseerd zijn op feedback en verzoeken van gebruikers. Op de iPad is de belangrijkste toevoeging de ondersteuning voor Split View. Op iPhone en iPad hebben de interactieve tutorials een nieuw uiterlijk met twee kolommen gekregen. Je kunt in de tutorials de voor- en na-situatie van bewerkingen zien.



Op de Mac is er een nieuwe optie voor het exporteren naar DNG-formaat. Voorheen zat je vast aan JPEG of TIFF. In de mobiele apps kon je al langer naar PNG-formaat exporteren. Verder kunnen gedeelde albums nu al dan niet worden voorzien van metadata. Foto’s die anderen in een gedeelde map hebben geplaatst kun je nu exporteren. Verder is er een nieuwe sneltoets voor het samenvoegen van foto’s. De lijst is nogal lang, dus als je op een specifieke vernieuwing zat te wachten moet je je even in de blogposting van Adobe verdiepen. Er is ook een uitgebreider overzicht met vernieuwingen.

Ook in Lightroom Classic op de desktop vind je allerlei vernieuwingen, zoals het kunnen selecteren van een tweede scherm, het automatisch synchroniseren van bewerkingen en verbeterde standaard-instellingen voor RAW. Daarmee kun je je workflow stroomlijnen, omdat je meer controle hebt over de standaardinstellingen. Je regelt dit via Preferences > Presets. Je kunt een algemene default instellen of dit aanpassen per cameramodel en zelfs per serienummer van je camera. Is er geen specifieke instelling gekozen, dan wordt de standaardinstelling gekozen.

Die instellingen per camera vind je ook op andere plekken in Lightroom Classic terug. Bij het importeren in Lightroom Classic wordt niet meer automatisch voor Adobe Color gekozen, maar bepaal je zelf hoe de foto geïmporteerd moet worden. Vanaf nu kun je in Lightroom Classic ook bestanden in PSB-formaat (Large Document Format) importeren. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor grote panorama’s, zodat je de hoogst mogelijke kwaliteit en resolutie houdt. De maximale afmeting is 65.000 pixels aan de lange zijde, of 512 megapixels. Er zitten ook performanceverbeteringen in, zoals verbeterde GPU-ondersteuning voor lenscorrecties en transformaties.

Adobe zal gewoon doorgaan met Lightroom Classic en gaat ondertussen verder met het uitbreiden van functies op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning.

Je kunt Lightroom voor iOS installeren via de App Store en voor de Mac-versie kun je terecht bij Creative Cloud of de Mac App Store.