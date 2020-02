Leren programmeren kan vanaf nu ook op de Mac met Swift Playgrounds. De app is gebaseerd op Catalyst en is gemaakt met bestaande code van de iPad-app.

Swift Playgrounds op de Mac

Apple koos een mooi tijdstip om Swift Playgrounds voor de Mac aan te kondigen: tijdens het Unpacked-event van Samsung. Net als op de iPad moet je met Swift Playgrounds op de Mac oefeningen uitvoeren en puzzels oplossen, waarmee je spelenderwijs de basisprincipes van programmeren leert. Bij elke oefening leer je er weer een nieuw principe bij. Je hebt voorafgaand geen programmeerervaring nodig en je hoeft ook geen kind te zijn; zelfs voor volwassenen is het leuk om hiermee de eerste stapjes te maken.



Volgens Apple is Swift Playgrounds dan ook geschikt voor iedereen vanaf 12 tot 112. Je leert ondertussen Swift, de eigen programmeertaal van Apple, waarmee je later ook beroepsmatig uit de voeten kunt. Bovendien zijn de programmeerprincipes die je leert toepasbaar op andere talen. Je kunt de twee apps ook naast elkaar gebruiken: als je in de Swift Playgrounds-app op de iPad al wat stukjes code hebt gemaakt, kun je die naadloos gebruiken op de Mac. Downloaden is uiteraard gratis.

Wil je leren programmeren, kijk dan ook eens naar onze round-up van apps die voor kinderen (en volwassenen) geschikt zijn. Swift Playgrounds staat daar uiteraard in, maar ook apps van derden. En er zijn tegenwoordig allerlei robotjes en ander speelgoed, die je kunt programmeren met een app.