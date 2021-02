De iPhone 12 mini verkoopt een stuk minder goed dan verwacht. Toch hopen we dat Apple de iPhone 12 mini nog niet uit het oog verliest. Maar moet Apple dit jaar al wel investeren in een opvolger?

Een jarenlange trend onder smartphones is dat de schermen en daarmee vaak ook de toestellen zelf alsmaar groter worden. Voor liefhebbers van compacte smartphones werd de keuze daarom steeds beperkter, zeker als je ook nog high-end specificaties wil. De iPhone 12 mini kwam daarom voor veel gebruikers als geroepen. Uit recente berichten blijkt dat de liefhebbers van compacte smartphones toch minder talrijk zijn dan gedacht. Er is echter nog hoop.



Apple moet blijven geloven in de iPhone 12 mini

Wat allereerst goed is om te weten, is dat het er niet naar uit ziet dat de iPhone 12 mini binnenkort uit de schappen verdwijnt. Hoewel Apple volgens berichten stopt met de productie van de iPhone 12 mini, betekent dat niet dat de iPhone 12 mini straks nergens meer te koop is. Waarschijnlijk had Apple oorspronkelijk meer van de verkoopcijfers verwacht, waardoor er nu sprake is van een overschot. Apple laat een nieuw model echter nooit zomaar na een paar maanden vallen en zal dat ook niet bij de iPhone 12 mini doen. Toch zijn er cijfers die me zorgen baren. Volgens schattingen is de iPhone 12 mini verantwoordelijk voor slechts 5% van de nieuw verkochte toestellen.

Het is lastig om te achterhalen wat hier de oorzaak van is. Komt het door de pandemie, waardoor de doelgroep van de kleinere iPhone aankopen uitstelt? Is de iPhone 12 mini simpelweg niet mini genoeg voor de liefhebbers van de eerste iPhone SE? Of hebben fans van compactere iPhones eerder in 2020 al gekozen voor de iPhone SE 2020? Een echt antwoord kan ik je daarop niet geven, maar dat is voor nu ook niet het belangrijkste. Wat ik vooral hoop is dat Apple de iPhone 12 mini nog niet uit het oog verliest.

Op de lange termijn kan de iPhone 12 mini nog steeds van toegevoegde waarde zijn. Je ziet de afgelopen jaren wel vaker dat vooral de eerste maanden de grote toptoestellen het meest verkocht worden. Pas in de maanden en zelfs jaren daarna halen de voordeligere modellen hogere verkoopcijfers. Zo was in 2019 de iPhone XR het populairste toestel, terwijl de release oorspronkelijk in 2018 was. Het zou mij niet verbazen als de iPhone 12 mini ook die kant op gaat. Hoewel ik niet denk dat de iPhone 12 mini het meest succesvolle toestel wordt (omdat de doelgroep daar simpelweg te klein voor is), denk ik dat het succes van de iPhone 12 mini nog moet komen. Het is (hopelijk) een toestel van de lange adem.

Een prijsverlaging kan daar ook zeker bij helpen, als in september van dit jaar de 2021 iPhones eraan komen. Hoewel ik geen hard bewijs heb, denk ik dat er veel overlap is tussen mensen die op zoek zijn naar een compacte én voordelige iPhone. In mijn omgeving ken ik best wat mensen die de iPhone 12 mini wel zien zitten, maar simpelweg nu nog niet toe zijn aan een nieuw toestel. Je kunt je daarom ook afvragen of de iPhone 12 mini nu al wel een opvolger nodig heeft.

Komt er een iPhone 13 mini?

Er valt weinig aan te merken op de iPhone 12 mini, zeker als je op zoek bent naar een compacte iPhone. Het grootste minpunt is dat de batterij aanzienlijk korter mee gaat dan bij de grotere modellen, maar dat is dan ook vooral het gevolg van het kleinere formaat. Of Apple daar in een iPhone 13 mini wat aan kan doen, betwijfel ik. Ik zie voor de iPhone mini dan ook vooral een tactiek die Apple ook voor de iPad mini toepast: een kleiner model om de liefhebbers tegemoet te komen en de specifieke doelgroep te bereiken, maar zonder een jaarlijkse update.

Dat de iPhone 12 mini nu nog geen groot succes is, is Apple wat mij betreft niet te verwijten. Apple heeft nauwelijks concessies gedaan ten opzichte van de iPhone 12 en ook het verschil met de iPhone 12 Pro is niet zo heel erg groot. Het zal me niet verbazen als er geen iPhone 13 mini komt, maar ik hoop wel dat Apple het vertrouwen in de kleinere iPhone niet verliest. De vraag is alleen of de doelgroep groot genoeg is. Als Apple de iPad mini in leven houdt, heb ik ook voor de iPhone mini nog hoop.