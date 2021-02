Nu Hyundai is afgevallen als mogelijke partner voor de Apple Car, gonst het alweer van de nieuwe geruchten. Er zijn nog genoeg autofabrikanten over voor Apple om mee samen te werken. Maar er zijn ook automakers die we nu al kunnen wegstrepen, zoals Volkswagen.

Geen Hyundai, maar wie dan wel

Het leek een gelopen race: Apple zou met Hyuadai de Apple Car gaan bouwen. De locatie was ook al zo goed als zeker: in de Kia-fabrieken in de Amerikaanse staat Georgia. Maar de onderhandelingen liepen op niets uit en Apple kan nu op zoek gaan naar een andere partner. Keuze genoeg, zo zou je denken. Nissan staat te popelen, Renault heeft nog wel wat capaciteit over en automerken zoals BMW zouden eieren voor hun geld kunnen kiezen omdat ze het zelfstandig niet gaan redden. Maar er vallen ook een paar merken af.



Analist: ‘Renault heeft productiecapaciteit over’

Volgens de analisten van JP Morgan moet Apple met Renault in zee gaan. Het zou een interessante partner zijn voor de Apple Car, denkt het bedrijf. Apple kan dan meedoen aan de al bestaande Renault-Nissan-alliantie. Vooral Renault zou dan een goede match zijn, omdat ze al goede ervaringen hebben met contractopdrachten en industriële samenwerking. De ongebruikte capaciteit van Renault bedraagt meer dan 1 miljoen units in Europa. Dat zou ruim voldoende zijn, want in de geruchten rondom Hyundai werd gesproken over 100.000 auto’s in het eerste jaar en 400.000 in opvolgende jaren.

Ook is Renault volgens de analisten erg flexibel, terwijl andere partijen vaak beperkingen opleggen in architectuur en software. Via een Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie kan er zelfs een wereldwijd netwerk worden opgebouwd waarmee Europa, China, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en groot-Azië kan worden afgedekt.

Britten: bouw de Apple Car bij ons!

Na de Brexit zijn de Britten op zoek naar extra zekerheden. De leden van het Britse parlement hebben daarom opgeroepen om de Apple Car in het Verenigd Koninkrijk te gaan bouwen. Het zou een ‘no brainer’ zijn om de Apple Car te bouwen en de Britse overheid zou daarom een voorstel aan Apple moeten doen. Vooral conservatieve parlementsleden zijn voorstander. In Sunderland wordt al de volledig elektrische Nissan Leaf voor Europa gebouwd. Tesla zou in het Verenigd Koninkrijk ook een Tesla Gigafactory bouwen, maar week uit naar Berlijn.

Nissan heeft wel interesse

De Japanse automaker Nissan heeft gesuggereerd dat ze wel interesse hebben in een samenwerking met Apple. Tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers zei Nissan CEO Makoto Uchida dat zijn bedrijf geïnteresseerd is in nieuwe initiatieven en open staat voor samenwerking met bedrijven die kennis hebben en goede ervaringen bieden. Samenwerking en partnerovereenkomsten zijn heel goed mogelijk, benadrukte Uchida, zonder namen te noemen. De Nissan leaf is een van de populairste elektrische auto’s en dit vormt ook de basis voor het Nissan IMx crossover concept.

Apple zou meer Japanse automakers hebben gepolst. Honda en Mazda wilden daarop niet reageren en Mitsubishi ontkent simpelweg dat Apple in gesprek is met Japanse automakers. Volgens analist Mio Kato is Nissan de meest logische partij omdat ze nog productiecapaciteit over hebben in de VS.

Volkswagen-concern: onlogisch

Hyundai twijfelde over samenwerking met Apple, omdat ze niet gewend zijn met externe parijen te werken. Apple is gewend om de baas te spelen en dat geldt ook voor Hyundai. Zo’n samenwerking zou nooit kunnen slagen. Volgens CNN zullen veel andere autofabrikanten ook voorzichtig zijn, omdat ze gedegradeerd worden tot toeleveranciers.

Het Volkswagen-concern is daardoor een minder logische partij. Zij willen hun eigen software voor autonome voertuigen maken en controle houden over hun eigen data. Volkswagen wil concurreren met de techbedrijven zoals Tesla, aldus analist Damian Flowers van Commerzbank. Als toeleverancier voor Apple fungeren past niet in dat plaatje. Volgens Jürgen Pieper, analist bij de Duitse bank Metzler, geldt dat voor alle grote autofabrikanten. Zij hebben iets te verliezen en willen niet de deur openzetten voor techbedrijven als Apple.

BMW, Honda of Peugeot misschien?

We kunnen nu wel het hele rijtje aan autofabrikanten af gaan, maar er zijn een paar namen die volgens Pieper wel kans hebben. Honda, Nissan, Stellantis en BMW staan mogelijk wel open voor een deal, denkt Pieper. “Misschien ziet BMW het iets anders en zegt: OK, op een gegeven moment moeten we accepteren dat Apple de automarkt betreedt. En als dat gebeurt willen we de partner zijn in plaats van iets anders.”

Stellantis is misschien een onbekende naam, maar het is geen kleintje. Op papier is het de op drie na grootste autofabrikant ter wereld, met hoofdkantoor in Amsterdam. Dat bijna niemand deze ‘Nederlandse’ multinational kent is wel te begrijpen: het bedrijf heeft zich vooral vanwege fiscale redenen in ons land gevestigd. Het ontstond begin 2021 uit de fusie tussen autofabrikanten Fiat-Chrysler en Peugeot.

Auto-toeleveranciers zoals Magna

Voor de iPhone en andere producten maakt Apple gebruik van ‘anonieme’ toeleveranciers zoals Foxconn en Pegatron. ook in de auto-industrie bestaan dergelijke toelevernciers, die onder contract onderdelen leveren aan anderen. Apple zou alle strijd over design, privacy, merknamen en softwareplatform uit de weg kunnen gaan door de onderdelen simpelweg te bestellen bij Magna. Dit bedrijf maakt al auto’s voor Mercedes-Benz, Toyota, BMW en Jaguar.