iCulture Vandaag: dit was vrijdag 26 maart 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 26 maart 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag kun je onze Nieuws en opinie”>derde aflevering van de iCulture Podcast van dit seizoen beluisteren. Maar we hebben ook weer een aantal verse geruchten voor je klaar staan. Zo lijkt Apple te werken aan een robuuste Apple Watch voor extreme sporten en zijn er geruchten over het design van de iPhone 13 Pro. En Apple bracht vandaag ook nog een aantal nieuwe updates voor besturingssystemen uit. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Podcast

De iCulture Podcast aflevering 3 van seizoen 3 staat online! Daarin vragen we ons af waar toch de nieuwe Apple-producten blijven.

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

De iPhone herstarten zonder knoppen is een fluitje van een cent.

Geld besparen? Ga dan iCloud-opslag delen met een gezin of doe het via Apple One.

Accessoires en devices

Deze iMac standaarden zorgen ervoor dat de Mac op de juiste hoogte staat.