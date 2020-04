We schreven eerder al eens over Oliver Schusser als hoofd van Apple Music. De man bleek achter de schermen bij Apple Music nogal wat veranderingen door te voeren, met minder nadruk op algoritmes en meer aandacht voor menselijke muzieksmaak. Nu krijgt Schusser een extra taak erbij: hij krijgt ook de leiding over de audioproducten van Beats.



Sinds Beats werd overgenomen door Apple, zijn de rollen wat verdeeld. Het Beats 1-radiostation valt onder Apple Music, maar de koptelefoons worden gemaakt door een grotendeels losstaand opererend bedrijf met eigen website (BeatsbyDre.com) en communicatie. Dat gaat veranderen als alles onder Apple valt. Het merk Beats blijft echter gewoon bestaan, verzekert topman Eddy Cue.

Dat heeft hij gezegd in een bijpraatsessie voor medewerkers. De veranderingen zullen “de komende weken” plaatsvinden. Officieel heeft Apple nog geen nieuws naar buiten gebracht over de stoelendans. Dat Beats tot nu toe zelfstandig van Apple opereerde, blijkt wel uit het feit dat een woordvoerder van Beats de wijzigingen tegenover de media heeft bevestigd.

Luke Wood vertrekt op 30 april

Schusser gaat inderdaad Beats leiden, nadat Woods is vertrokken. Dat gebeurt op 30 april. Schusser zal ook Apple Music en het bedrijfsonderdeel Internationale Content blijven leiden. Hij rapporteert aan Cue.



Vertrekkend Beats-topman Luke Wood, bron: lukewood.com

De samenvoeging is eigenlijk wel interessant, omdat Apple Music gebouwd is op de basis van Beats Music, de streaming service van Beats. Volgens Cue zouden de wijzigingen al een tijdje geleden zijn voorbereid. Wood zou Cue een jaar geleden al hebben laten weten dat hij wel in de stemming was “voor iets nieuws”. Sindsdien heeft Apple mogelijk naar een opvolger gezocht en heeft het bedrijf uiteindelijk besloten om de rol aan Schusser te geven. Luke Wood zit al sinds 2011 bij Beats, terwijl Schusser meer dan 15 jaar voor Apple werkt.



Luke Wood, bron: Beats

Cue zou de medewerkers hebben verteld dat de aankondiging “niet ideaal is”, gezien de huidige gezondheidscrisis, maar dat het in het belang van Beats is om vooruit te gaan. Apple zal zich blijven inzetten voor het merk Beats. Het gaat dus niet verdwijnen, zoals een tijdje geleden werd gesuggereerd. Apple zou bezig zijn met een eigen koptelefoon met modulaire onderdelen, maar die zal waarschijnlijk naast het bestaande Beats-assortiment worden uitgebracht.