Deze Netflix-documentaires kun je gratis kijken op YouTube

Zo kun je onder andere ‘Our Planet’ bekijken, een hoog gewaardeerde natuurdocumentaire van David Attenborough over onze aarde. Deze documentaires zijn normaal bedoeld om in klaslokalen te vertonen en zijn dan ook voorzien van educatief aanvullend materiaal, zodat docenten het in hun lessen kunnen gebruiken. Nu zijn ze echter gewoon via YouTube te bekijken. Zo kunnen scholieren de video’s thuis kijken om vervolgens hun huiswerkopdrachten te maken. De docenten hoeven zich dan niet meer druk te maken over de vraag of een scholier wel geabonneerd is op Netflix.



Maar ook als je geen scholier bent kun je ervan profiteren. Het gaat om de volgende documentaires:

13th

Abstract

Babies

Chasing Coral

Explained

Knock Down the House

Our Planet

Period. End of a Sentence

The White Helmets

Zion

Bij elke serie kun je extra bronnenmateriaal vinden en er zijn Q&A-sessies met de makers, zodat je er ook nog wat van opsteekt als jouw school er niet aan meedoet. De documentaires gaan vooral over de natuur, maar ook over sociale kwesties zoals racisme, onrecht en armoede. Je kunt ze alleen in het Engels kijken. Later komen er nog ondertitels in meer dan tien talen bij, maar niet getreurd: nu kun je meteen je Engels oefenen.

We hebben nog meer dingen die je gratis in tijden van corona kunt kijken en doen, zoals boeken, games en software.