Nomad Rugged Case voor Apple Watch

Er waren al eerder ombouwkits, waarmee je de gewone Apple Watch het uiterlijk van een Ultra kon geven. Vaak kosten ze maar een paar euro, maar bij Nomad weet je dat je diep in de buidel moet tasten. Voor $120 (ruim €100) koop je deze case die geschikt is voor de 44/45mm kastformaten van de Apple Watch Series 4 t/m 8. Dus ook als je een wat oudere Apple Watch hebt kun je de indruk wekken dat je het allernieuwste hebt. Met als extra pluspunt dat je smartwatch ook nog eens goed is beschermd. De oranje knop zorgt ervoor dat mensen echt denken dat je een Ultra hebt – al val je natuurlijk meteen door de mand als je met een echte Apple-kenner te maken hebt. De Apple Watch Ultra is er immers nog helemaal niet in zo’n donkere kleur. En als je van dichtbij kijkt, zie je ook duidelijk dat het een case is. Maar de niet zo bijdehante toevallige voorbijganger kun je er wel mee foppen.



De Nomad Rugged Case is de eerste beschermende Apple Watch-behuizing van deze fabrikant. Hij is gemaakt van extra gehard 315L staal (RVS) met een HV DLC-coating. Aan de binnenkant is TPU aangebracht voor extra schokbestendigheid. De knoppen in zwart of oranje zijn verwisselbaar. Je kunt dus ook gaan voor een compleet zwarte look. Met z’n afmetingen van 42 x 57 x 11 millimeter is het echter minder geschikt voor slanke polsen – net als de Apple Watch Ultra zelf trouwens. De case zorgt ervoor dat je de Digital Crown en de knoppen nog steeds goed kunt gebruiken.

Het horlogebandje dat je erbij krijgt is de Nomad Rugged Band, die al langere tijd voor 60 euro in de schappen ligt (hij is er ook in volledig zwart). Dit bandje is geschikt voor polsen met een omtrek tussen de 150 en 210 millimeter. In dit geval is het bandje vastgemaakt aan de case. Heb je liever ’the real thing’, dan zul je tot dit najaar moeten wachten. Er zijn namelijk geruchten dat Apple van plan is om de Ultra 2 in zwart titanium uit te brengen. Voor mensen die nog tevreden zijn met hun huidige Apple Watch kan het echter een mooie upgrade zijn, zonder dat je weer een nieuwe smartwatch hoeft te kopen.

Nomad-bandjes vind je bij diverse winkels, waaronder SBSupply en Appelhoes. Het kan niet lang meer duren voordat deze Rugged Case ook daar verkrijgbaar is. Wil je nu al vanuit de VS in huis halen voor $120 plus $36,23 (en eventuele importkosten), dan moet je hier zijn.