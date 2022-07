Adyen start met Tap to Pay

Adyen liet in april 2022 al weten dat ze met Tap to Pay aan de slag zouden gaan. De functie maakt het mogelijk om een iPhone als pinapparaat te gebruiken, zonder dat je een (mobiele) betaalterminal nodig hebt. Het kan handig zijn voor ambulante handel, zoals op de markt en tijdens festivals. Verkoop je bijvoorbeeld t-shirts van een band, dan kunnen mensen met Apple Pay afrekenen met een simpele tap op de iPhone. De functie is vanaf nu beschikbaar dankzij de wereldwijde betaalaanbieder Adyen en er doen Nederlandse kledingmerken aan mee, zoals G-Star en Scotch & Soda. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het ook in Nederland kunt gebruiken: voorlopig gaat het alleen om de VS. Ook grote Amerikaanse merken zoals Nike gaan ermee aan de slag.



Strip en Square testen nog

Volgens Adyen verandert het de manier waarop consumenten en bedrijven met mobiele betalingen om gaan. Voor een consument verandert er echter niet zoveel: in plaats van je smartphone of pinpas bij een betaalterminal houden, houd je ‘m nu bij een andere iPhone. Heel snel gaat het niet met de uitrol van Tap to Pay. Apple kondigde het in februari 2022 aan en sindsdien is Shopify een van de weinige bedrijven die het volledig heeft omarmd. Betaalaanbieders Stripe en Square zijn nog aan het testen en verwachten het later in 2022 te kunnen aanbieden aan hun klanten. Je kunt namelijk niet zomaar je iPhone gebruiken voor NFC-betalingen: om Tap to Pay te kunnen aanbieden moet je een ondersteunende betaaldienst gebruiken, zoals Adyen. Het zit dus niet standaard ingebakken in de iPhone en is dus ook niet meteen klaar voor gebruik.

Zo kunnen winkels Tap to Pay via Adyen gaan gebruiken

Om betalingen met Tap to Pay te kunnen accepteren heb je een iPhone XS of nieuwer nodig. Adyen is een van de grootste betaalplatformen wereldwijd. In een persbericht leggen ze uit hoe je Tap to Pay zou kunnen aanbieden aan je klanten, als je een winkel of handelaar bent. Aanmelden kan voorlopig alleen voor bedrijven in de VS. Wie buiten de VS actief is kan hier interesse kenbaar maken, onder vermelding van je jaaromzet. Uiteraard moet je een fee aan Adyen afdragen om op deze manier betalingen te kunnen accepteren. Voor consumenten is de betaalmethode waarschijnlijk niet zo interessant; als je eenmalig een paar betalingen op Koningsdag wilt accepteren kun je beter Tikkie gebruiken (dat is bovendien gratis).

Adyen is een Nederlands succesverhaal. Het beursgenoteerde bedrijf is in 2006 van start gegaan onder leiding van Pieter van der Does, Arnout Schuijff en anderen. Adyen is actief in meer dan 20 landen en staat in de top 100 van meest waardevolle bedrijven ter wereld volgens de Kantar BradZ-lijst. Welk bedrijf op nummer 1 staat kun je wel raden: Apple. Klanten van Adyen zijn onder andere Facebook/Meta, Spotify, Netflix en Coolblue.

