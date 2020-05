Round-up 13-inch MacBook Pro 2020 hands-ons

De 13-inch MacBook Pro was het laatste model in de line-up die nog een geplaagd vlindertoetsenbord had. Sinds de aankondiging van de 2020 MacBook Pro 13-inch is dat niet meer het geval. Dit nieuwe model wordt pas komende week aan de eerste gebruikers geleverd, maar nu zijn er al reviews van internationale media verschenen. Mocht je interesse hebben in deze 13-inch MacBook Pro 2020 en nog twijfelen, dan lees je in deze round-up de ervaringen van de eerste testers.



Wil je de MacBook Pro nu al bestellen? Dan kan dat bij Apple:

Twee Thunderbolt-aansluitingen en 8e generatie processor: vanaf €1.499

Vier Thunderbolt-aansluitingen en 10e generatie processor: vanaf €2.129

13-inch MacBook Pro 2020 hands-on door The Verge

Voor The Verge is Dieter Bohn weer in de nieuwe MacBook gedoken. Hij heeft het model van €2.199 getest. Dit is de MacBook Pro met vier Thunderbolt-aansluitingen en nieuwe 10e generatie processor. Volgens zijn ervaringen, overstijgt dit model qua prestaties zijn verwachtingen. In vergelijking met het eerdere model gaat alles net even sneller, zoals het exporteren van een 4K-project. De verbeteringen in het Magic Keyboard-toetsenbord zijn hetzelfde als in de 16-inch MacBook Pro.

Lees verder bij The Verge

13-inch MacBook Pro 2020 review door TechCrunch

De reviewer bij TechCrunch merkt op dat hij vooral geneigd is om te letten op het toetsenbord. De verbeteringen in prestaties bij het duurdere model zijn fijn, maar het is vooral het toetsenbord wat dit een waardige upgrade maakt. De losse Escape-toets vindt hij een welkome toevoeging en de langere button travel typt prettiger. Wel merkt hij op dat de upgrade van de MacBook Air 2020 het lastig maakt om te kiezen tussen die en de nieuwe 13-inch MacBook Pro.

Lees verder bij TechCrunch

13-inch MacBook Pro 2020 hands-on door CNET

CNET kon pas voor korte tijd aan de slag met de MacBook Pro en zal dus later pas met een volledige review komen. De auteur noemt de 13-inch MacBook Pro het meest praktische model om op te werken. Maar door de upgrade van de MacBook Air is de keuze lastiger dan ooit. Naast het toetsenbord noemt hij de extra opslagruimte de meest praktische verbetering.

Lees verder bij CNET

13-inch MacBook Pro 2020 review door Engadget

Engadget heeft wel al tijd genoeg in het nieuwe model gestoken om er een volledige review over te schrijven. De titel is duidelijk: dit model is een stuk makkelijker om aan te bevelen. Het grootste probleem met het voorgaande model is nu opgelost (het toetsenbord) en het duurste geteste model heeft een verbeterde performance. In Geekbench levert het model met 10e generatie chip een score van 1202 single-core en 4384 voor multi-core op. Het renderen van een korte 4K-video gaat in anderhalve minuut, al wordt de MacBook dan wel wat heet. In hun test ging de batterij zo’n 11 en een half uur mee, langer dan de beloofde 10 uur.

Lees verder bij Engadget

13-inch MacBook Pro 2020 hands-on door MKBHD

YouTube MKBHD is zoals vertrouwd aan de slag gegaan met deze nieuwe MacBook Pro. Hij merkt op dat het de zoveelste spec-bump voor een Apple-apparaat van dit voorjaar is. De 13-inch MacBook Pro is het model dat hij de laatste jaren vaak gebruikt, maar hij heeft lange tijd mensen afgeraden om voor dit model te kiezen vanwege het gebrekkige toetsenbord. Nu dat is verholpen, heeft hij beter nieuws. Je ziet het in zijn uitgebreide video.

Wil je na het lezen van deze ervaringen nu al de nieuwe MacBook Pro kopen? Het nieuwste model is beschikbaar vanaf €1.499, al moet je voor de betere prestaties uitwijken naar het duurdere model van €2.129. Bestellen kan bij Apple en binnenkort ook bij de andere bekende verkooppunten.

Bij Apple:

Twee Thunderbolt-aansluitingen en 8e generatie processor: vanaf €1.499

Vier Thunderbolt-aansluitingen en 10e generatie processor: vanaf €2.129