Externe Netflix-koppeling

In maart informeerde Apple ontwikkelaars dat gebruikers van zogenaamde ‘reader-apps’ (vooral media-apps) de mogelijkheid krijgen om zich elders te abonneren. Netflix heeft daar nu gebruik van gemaakt door een extra knop toe te voegen bij het opstarten van de app. Je wordt weggeleid naar een website van Netflix zelf, maar krijg wel eerst een forse waarschuwing te zien. Het beheren van je Netflix-abonnement kun je namelijk niet meer via Apple terugvinden en ook kan Apple je niet helpen bij eventuele problemen met je abonneegeld.



Je kunt nu een account aanmaken en beheren buiten de App Store om. Apple heeft er dan geen bemoeienis meer mee. De regel geldt voor apps die content van buiten iOS -presenteren, zoals eerder gekochte video’s, muziek, tijdschriften, kranten en boeken.

Netflix was al gestopt met in-app aankopen

Tik je op de link, dan krijg je een waarschuwing in grote letters te zien, dat je het ecosysteem van Apple gaat verlaten. De transactie valt dan niet meer onder verantwoordelijkheid van Apple en je zult het stopzetten van je abonnement en het terugvragen van geld via de aanbieder moeten regelen. Netflix was al in 2018 gestopt met in-app aankopen in de app; je moet al langere tijd via de website van de videodienst een account aanmaken en betalen. Vervolgens kun je met je accountgegevens inloggen in de iOS-app om toegang te krijgen tot alle content.

Apple verbiedt dit soort koppelingen naar buiten, vooral naar alternatieve betaalplatformen, maar maakt voor ‘reader-apps’ een uitzondering. Ook is Apple in steeds meer landen gedwongen om dergelijke externe links toe te staan, onder andere in Nederland, Zuid-Korea en Japan. Het is bovendien de inzet van een rechtszaak tussen Apple en Epic Games.