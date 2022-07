We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Trying (S03)

Je houdt ervan of je vindt het helemaal niets: de Britse comedy Trying. Op Apple TV+ is nu het derde seizoen te zien. Jason en Nikki willen altijd al een kind en na twee seizoenen is dat eindelijk gelukt. Nikki (Esther Smith) en Jason (Rafe Spall) hebben kinderen geadopteerd, maar hebben geen idee hoe ze het moeten aanpakken. Meteen komen in de eerste afleveringen ook de eerste problemen opdoemen: het stel mag de geadopteerde dochter Princess (Eden Togwell) houden, maar haar onafscheidelijke broertje Tyler (Mickey McAnulty) is niet officieel geadopteerd en moet naar een ander gezin. Elk moment dreigt het adoptiebureau op de stoep te staan om Tyler op de halen en dat zorgt voor de nodige spanning. Om wat stoom af te blazen gaat het gezin naar de dierentuin. Dan gloort er hoop: als Jason en Nikki er in 12 weken in slagen om te laten zien dat ze twee kinderen tegelijk kunnen opvoeden, mag Tyler blijven.

The Most Dangerous Animal of All (S01)

Te zien bij: Disney+

The Most Dangerous Animal of All is een vierdelige documentaire over de zoektocht van een man naar de vader die hem als baby achterliet. De tocht leidt tot een verontrustende ontdekking: de man vermoedt dat zijn vader de Zodiac Killer is.

The Gray Man

Te zien bij: Netflix

De duurste Netflix-film ooit. Wanneer een schimmige CIA-agent vernietigende geheimen van de organisatie onthult, wordt hij opgejaagd door een ontspoorde agent die een prijs op zijn hoofd heeft gezet. Gemaakt door de broers Russo, die bekend zijn van Avengers: Endgame (2019) en talloze andere films. Met Ryan Gosling, Chris Evans (‘Captain America’) en Billy Bob Thornton

Hotel Mumbai

Te zien bij: Netflix

November 2008. Een groep zwaar bewapende Pakistaanse terroristen opent de aanval op het wereldberoemde Taj Mahal Palace Hotel in India. Gedurende 68 uur zitten honderden mensen gevangen in het hotel en vechten ze voor hun leven als blijkt dat de commando’s te ver weg zijn om op korte termijn te helpen. De plaatselijke politie grijpt in en het hotelpersoneel stelt zelfs in deze verschrikkelijke omstandigheden de veiligheid van hun gasten voorop.

Blown Away (S03)

Te zien bij: Netflix

Competitieve realityshow uit Canada waarbij een aantal glasblazers de strijd met elkaar aan gaan. Tijdens het maken van hun kunstwerk kan er van alles mis gaan.

Street Food: USA

Te zien bij: Netflix

Documentaireserie over de mensen achter streetfood. Na Azië en Latijns-Amerika is het nu tijd voor de Verenigde Staten.

Burning Bush (S01)

Te zien bij: HBO Max

Gebaseerd op echte personages en gebeurtenissen, concentreert dit drama zich op het persoonlijke offer van een Praagse student geschiedenis, Jan Palach, die zichzelf in brand stak uit protest tegen de Sovjet-bezetting van Tsjecho-Slowakije in 1969. Dagmar Buresová, een jonge advocate, werd deel van zijn nalatenschap door Jan’s familie te verdedigen in een proces tegen de communistische regering, een regime dat probeerde Palach’s offer te onteren, een heldendaad voor de vrijheid van Tsjecho-Slowakije.

Downtown Abbey (alle seizoenen)

Te zien bij: HBO Max

Alle seizoenen van Downtown Abbey zijn nu te zien bij HBO Max. Het historische drama is te bekijken in zes seizoenen met in totaal 52 afleveringen. Het speelt zich af op het landgoed van de rijke familie Crawley, met aan het hoofd Robert Crawley (Hugh Bonneville) en zijn echtgenote Cora (Elizabeth McGovern).

Ondertussen is er ook een speelfilm, die je alleen in de bioscoop kunt zien. De trailer daarvan zie je hieronder.

Blue Bayou

Te zien bij: Amazon Prime Video

Antonio is geadopteerd en van Koreaanse komaf. Hij werkt hard, maar moet ineens zijn verleden onder ogen komen als hij ontdekt dat hij gedeporteerd zou kunnen worden uit het enige land dat hij ooit zijn thuis heeft genoemd.

Anything’s Possible

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het regiedebuut van acteur Billy Porter (‘Pose’). In deze coming-of-age film probeert een jonge transvrouw zich door het leven op de middelbare school heen te slaan.

Johnny Story 3: The Movie

Te zien bij: Pathé Thuis

Na het online succes van deel 1 & 2, eindelijk het complete verhaal van Johnny Story. Johnny wordt gearresteerd en krijgt een gevangenisstraf. Na verloop van tijd en diverse gebeurtenissen in de gevangenis, wordt hij vrijgelaten. Eenmaal buiten, voelt Johnny dat de straat niet meer is zoals hij vroeger was. Terwijl de zaken goed gingen toen hij binnen zat, zijn de prijzen op straat omhoog gegaan. Voor Johnny is het nu hit or miss: het is tijd om zijn spel te verbeteren. Plotseling krijgt Johnny’s team een kans om de kleine baantjes op straat te laten vallen en voor het grote geld te gaan. Een opdracht in het buitenland, naar Engeland. Johnny voelt de ponden al in zijn zak. Dit is het begin van een reeks gebeurtenissen die Johnny’s leven op z’n kop zal zetten.

Le Fidèle

Te zien bij: Cinemember

De Brusselse beroepscrimineel Gigi (Matthias Schoenaerts) en verleidelijke racecoureur Bibi (Adèle Exarchopoulos bekend van La vie d’Adèle) ontmoeten elkaar op het circuit. Ze worden smoorverliefd op elkaar, maar de vader van Bibi maakt zich zorgen. Bibi trekt zich hier echter niks van aan en droomt over een toekomst met haar Gigi en hun reis naar Buenos Aires. Na een mislukte overval wordt er roet in hun toekomst gegooid. Gigi belandt in de gevangenis en Bibi weet zich geen raad. Al helemaal niet wanneer het blijkt dat ze terminaal ziek is. Ze doet er alles aan om hem te bevrijden zodat ze elkaar nog een laatste keer kunnen zien. Zullen ze elkaar nog één keer kunnen treffen?

About Endlessness

Te zien bij: Cinemember

De zesde speelfilm van de bekende Zweedse regisseur Roy Andersson vol met grijze kleuren, schilderachtige decors en ellendige personages. Door middel van een breed scala aan verschillende verhalen die meerdere levenskwesties opwerpen, wordt de kijker aan het denken gezet over het menselijke leven in al zijn schoonheid en afschuwelijkheid. Andersson neemt ons mee in een wervelwind van o.a. Adolf Hitler, Siberië en een doorsnee stadsbankje. Bijzondere, tragikomische film die de Zilveren Leeuw ontving in Venetië.

