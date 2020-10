Er is nu een nieuwe Google Nest-thermostaat, die wat simpeler is dan de gewone Nest Thermostat en de Nest Thermostat E. Met een prijs van $130 is ‘ie goedkoper dan de Nest E van $170. In Nederland zijn deze thermostaten zelfs nog iets duurder, met een prijs van respectievelijk €249 en €219. Het nieuwe model is in pre-order te bestellen en wordt de komende weken uitgeleverd in de VS. Het kan echter nog even duren voordat deze goedkopere thermostaat ook in Nederland beschikbaar is. Bij de Nest Thermostat E duurde dat ruim een jaar. Deze werd in augustus 2017 aangekondigd, maar verscheen pas in oktober 2018 in Nederland. Meer over het huidige aanbod van Google Nest-apparaten lees je in onze round-up. Eerder waren er al geruchten over een nieuwe Nest-thermostaat die met handgebaren te bedienen zou zijn. Maar in dit geval is er alleen een aanraakgevoelige strip aanwezig om te bedienen.



Google maakt gebruik van de Soli-technologie die ze ook in de Pixel 4 gebruikten, om te detecteren of je in de buurt bent. Het scherm van de thermostaat licht dan op. Dankzij de Soli-technologie kon Google een ononderbroken frontje maken, zonder dat er een uitsnede voor een bewegingssensor moest worden gemaakt. Helaas zitten er geen andere sensoren in om bijvoorbeeld te zwaaien, als je de temperatuur wilt aanpassen.

De afgelopen negen jaar hadden Nest Thermostats nog een draairing, die je gebruikte om de temperatuur aan te passen. Dat is bij dit nieuwe model verdwenen. In plaats van het draaien om de temperatuur aan te passen veeg je op en neer langs de aanraakgevoelige strip. Door de bewegende delen te verwijderen kan Google het apparaat goedkoper produceren. Je kunt kiezen uit vier kleuren, die aansluiten bij de zachte pastelkleuren van de eveneens nieuwe Nest Audio-speaker. Er is een speciale kit verkrijgbaar om de boorgaten van je oude thermostaat te camoufleren. Dit kost $15.

Ook op het gebied van software is er iets veranderd. De nieuwe Nest Thermostaat heeft niet meer de zelflerende functies als voorheen, maar werkt met een schema, dat je zelf moet instellen. Je moet dus zelf aangeven wanneer je thuis bent en weggaat en welke temperatuur je prettig vindt. Voor mensen die nog niet eerder een slimme thermostaat gebruikt hebben is dit wellicht handig, maar het betekent ook dat de thermostaat in feite niet slim is. Wel kun je de thermostaat aansturen via de Google Home-app en met spraakcommando’s van Google Assistent en Amazon Alexa. Bij mogelijke problemen met je verwarmingssysteem krijg je een melding, bijvoorbeeld wanneer het tijd is om een luchtfilter te vervangen.

Ben je niet thuis en wordt er ook geen beweging gedetecteerd door de Soli-sensor, dan gaat de thermostaat automatisch op eco-stand. Daarmee bespaar je gemiddeld zo’n 10-12 procent op verwarming, aldus Google. Je kunt meerdere thermostaten aan elkaar koppelen om meerdere zones te vormen.

Dit nieuwe model wordt toegevoegd aan de line-up en vervangt dus niet de duurdere modellen. De Nest Learning Thermostat (3e generatie) blijft gewoon beschikbaar. Voor de Nest E verandert er wel iets: die zal voortaan alleen via professionele installateurs te koop zijn.

Het kan dus nog wel even duren voordat dit nieuwere, goedkopere model in de winkel ligt. Hou er rekening mee dat de mogelijkheden wel iets beperkter zijn. Zo kun je geen sensoren gebruiken om de temperatuur in andere ruimtes te meten. De temperatuur aflezen in grote cijfers dankzij de Farsight-functie, zit er ook niet in. En in plaats van een oplaadbare batterij heb je te maken met twee losse AAA-batterijen. Deze gaan volgens Google een paar jaar mee.

