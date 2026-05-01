In Google is het nu mogelijk om iCulture toe te voegen als favoriete nieuwsbron. In dit artikel leggen we uit wat dat precies betekent en hoe je het voor elkaar krijgt.
Daniel Vischjager -

Wil je niets missen van het allerlaatste nieuws rondom Apple? Je kunt er nu voor kiezen om iCulture vaker te zien als je zoekt in Google. Hiermee krijg je meer controle over welke bronnen je graag wil zien.

Nieuws van je favoriete websites

Je kunt meer dan één favoriete bron instellen. Dat is ook wel nodig, want als je bijvoorbeeld iCulture als favoriete bron hebt voor Apple-nieuws, wil je misschien wel NOS volgen voor algemeen nieuws. Websites die niet met elkaar concurreren, komen zo mooi naar boven. Het is overigens niet zo dat je helemaal geen andere websites meer ziet. Je voorkeursbronnen worden simpelweg bovenaan getoond.

Met de onderstaande stappen volg je bronnen toe. Wil je alleen iCulture toevoegen, dan kun je ook op de zwarte knop onder de stappen drukken.

  1. Open Google en zoek een nieuwswaardig onderwerp.

  2. Scroll totdat je het blokje met Voorpaginanieuws ziet staan.

    Krijg je dit niet te zien, zoek dan een ander nieuwswaardig onderwerp.

  3. Tik naast het woord Voorpaginanieuws op het icoontje met de twee vierkantjes met de ster erop.

    Je moet hiervoor ingelogd zijn.

  4. Je kunt nu voorkeursbronnen zoeken. Tik in de balk Zoeken op naam of website

  5. Vul hier iCulture in en vink de optie aan.

    iCulture als voorkeur in Google instellen

  6. Nu wordt iCulture bij je bronnen gezet. Wil je meer websites toevoegen, herhaal dan bovenstaande stappen.

  7. Klik op Resultaten opnieuw laden als je klaar bent.

Wil je niets missen van al het nieuws rondom Apple? Dan kun je je natuurlijk ook aanmelden voor de dagelijkse en/of wekelijkse nieuwsbrief. Daarnaast kun je iCulture volgen op WhatsApp. We delen hier onze redactiekeuzes.

