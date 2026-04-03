In de auto vergaderen via Google Meet wordt eenvoudiger. De app is er nu ook voor Apple CarPlay. Hiermee kun je je geplande afspraken bekijken en deelnemen aan vergaderingen. Maar niet alle vergaderfuncties zullen werken.

Als je onderweg bent en via Google Meet moet deelnemen aan een vergadering, kan dat nogal onhandig zijn. Je moet op je iPhone de app openen en deelnemen, maar je mag je telefoon ook weer niet in de hand houden tijdens het rijden. Ook het bedienen van je microfoon is onhandig op deze manier. Om die problemen op te lossen is er nu een Google Meet-app voor Apple CarPlay.

Vergaderen met Google Meet in de auto

Met de nieuwe app, die momenteel wordt uitgerold, kun je naast vergaderen ook je agenda voor vandaag bekijken. Tik op een afspraak om deel te nemen. In een supportdocument legt Google uit dat de beschikbare functies vrij beperkt zijn. Zo kun je wél deelnemen en je microfoon bedienen, maar niet chatten, je hand opsteken, polls gebruiken, presentaties zien of je camera gebruiken.

Voor wie liever niet ongemakkelijk samen met één andere persoon in een vergadering zit, wachtend op de rest, is het goed om te weten dat de Apple CarPlay-app géén tussenscherm biedt. Als je je afspraak aantikt, zit je dus meteen in de vergadering. Alle genoemde beperkingen worden opgelegd door Apple om CarPlay-apps niet te afleidend te maken tijdens het rijden.

Wil je toch gebruikmaken van de extra functies, dan zul je de auto moeten stilzetten en je iPhone moeten pakken. Google Meet heeft namelijk al een paar jaar een speciale modus voor onderweg. Hiermee worden knoppen groter en beter te gebruiken onderweg, maar zonder te veel beperkingen.

Google is eigenlijk vrij laat met deze update. Microsoft Teams en Zoom hebben al lange tijd een app voor CarPlay. Met Google Meet erbij zijn de grootste spelers nu allemaal op dit platform beschikbaar. Eerder deze week kwam een andere populaire app ook met een CarPlay-app op de proppen. Met ChatGPT voor Apple CarPlay kun je praten met AI tijdens het rijden.

