Gemini is een van de grotere AI-diensten, maar deze was op de Mac alleen via de webbrowser te gebruiken. Tot nu, want naast een iPhone en iPad-app heeft deze ook een Mac-app.

Google heeft een native Gemini-app voor de Mac uitgebracht. Met de nieuwe app haal je Google’s AI-assistent rechtstreeks naar macOS en kun je razendsnel teksten, afbeeldingen, video’s en zelfs muziek genereren. Je roept Gemini op via een toetscombinatie en de assistent kan bovendien meekijken met wat er op je scherm staat, zodat je contextgevoelige hulp krijgt bij bijvoorbeeld documenten of webpagina’s. Dit is wat je kan doen met Google Gemini op je Mac.

Dit kan je met Google Gemini op Mac

Met Gemini op de Mac kun je allerlei soorten taken uitvoeren, van het genereren en herschrijven van eenvoudige teksten tot het maken van media. Via Nano Banana maak je afbeeldingen, terwijl Veo is bedoeld voor het genereren van video’s. Daarnaast kan Gemini je ondersteunen bij programmeren en heb je toegang tot NotebookLM binnen Gemini, waarmee je dieper in documenten kunt duiken. De Mac-app sluit daarmee aan op de andere Gemini-platformen, waar deze modellen ook beschikbaar zijn.

Gemini nu overal op je Mac

De Gemini-app draait als volwaardige macOS-app en open je met een simpele sneltoets. Met Option + Spatiebalk roep je Gemini op bovenop je huidige venster, zodat je niet eerst naar een aparte app hoeft te schakelen. Wil je de volledige chatinterface, dan gebruik je Option + Shift + Spatiebalk of je opent Gemini vanuit het Dock of Spotlight.

Hier zie je de twee vormen van Gemini op macOS. Boven: chatinterface onder: snelle weergave

Handig is dat je een willekeurig venster op je Mac kunt delen met Gemini. Via de optie Venster delen krijgt de assistent toegang tot de inhoud van dat venster, zodat je gerichte vragen kunt stellen over bijvoorbeeld een document, webpagina of presentatie. Daarvoor heeft Gemini wel toegang tot je Toegankelijkheid-instellingen nodig, zodat de app tekst op het scherm kan uitlezen.

Beschikbaarheid en abonnementen

Gemini voor Mac is beschikbaar voor Macs met macOS Sequoia 15 of nieuwer en is gratis te downloaden via de speciale website. Hoewel Gemini gratis is, geldt er een beperking op het aantal verzoeken dat je kunt doen. Wie meer capaciteit nodig heeft, kan kiezen uit verschillende abonnementen, waarmee je hogere gebruikslimieten en toegang tot krachtigere modellen krijgt.

Google AI Plus voor €7,99 per maand

Google AI Pro voor €21,99 per maand

Google AI Ultra voor €274,99 per maand

