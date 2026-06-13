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Wachtwoorden-app in iOS 27 gaat voor jou je onveilige wachtwoorden fixen

Nieuws iOS en iPadOS
Dit is één van de slimste nieuwe functies van iOS 27. De Wachtwoorden-app kan voortaan zelf zwakke en gelekte wachtwoorden vervangen, zodat je accounts zonder moeite beter beveiligd zijn.
Sven Lamers -

Apple zet met iOS 27 een opvallende stap op het gebied van beveiliging, mét behulp van Apple Intelligence. De Wachtwoorden-app krijgt namelijk een nieuwe functie waarmee onveilige wachtwoorden automatisch aangepast kunnen worden. Is een wachtwoord betrokken geraakt bij een datalek of te eenvoudig te raden? Dan kan de app dit voortaan zelf voor je oplossen. Het is bovendien één van de eerste keren dat Apple zelf spreekt over een “agentische” AI-functie voor consumenten binnen Apple Intelligence. Dit moet je weten.

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Automatisch onveilige wachtwoorden vervangen in iOS 27

De Wachtwoorden-app waarschuwt al langer als een wachtwoord te zwak is, meerdere keren gebruikt wordt of voorkomt in een bekend datalek. Tot nu toe moest je vervolgens zelf actie ondernemen: naar de website gaan, inloggen, een nieuw wachtwoord (laten) bedenken en de boel weer opslaan in iCloud-sleutelhanger. Met iOS 27 neemt Apple je dat werk uit handen.

In het onderdeel Beveiliging van de Wachtwoorden-app krijg je aanbevelingen te zien voor accounts die aandacht nodig hebben. Vervolgens kun je ervoor kiezen om het probleem automatisch te laten oplossen. De Wachtwoorden-app logt dan in op de betreffende website, wijzigt het wachtwoord en slaat het nieuwe wachtwoord direct op in iCloud-sleutelhanger.

Voor gebruikers betekent dit dat kwetsbare accounts veel sneller weer veilig zijn. Ook heb je geen excuus meer om het niet te doen, want het wordt letterlijk met één tik voor je uitgevoerd. Juist omdat veel mensen waarschuwingen over datalekken of zwakke wachtwoorden negeren, kan deze functie een groot verschil maken.

Apple’s eerste echte AI-agent

Opvallend is dat Apple deze functie zelf omschrijft als een “agentische AI-workflow”. Dat is bijzonder, want Apple gebruikt termen als AI-agent of agentic normaal gesproken nauwelijks. Waar Apple Intelligence zich tot nu toe vooral richtte op het genereren van tekst, afbeeldingen of slimme suggesties, gaat deze functie daadwerkelijk zelfstandig taken uitvoeren. De Wachtwoorden-app kan namelijk meerdere stappen achter elkaar uitvoeren zonder dat jij actie moet ondernemen.

De functie bezoekt een website, logt in, navigeert naar de juiste instellingenpagina, wijzigt het wachtwoord en slaat vervolgens de nieuwe gegevens op. Dat gebeurt grotendeels automatisch op de achtergrond. Daarmee is dit misschien wel één van de meest praktische AI-functies die Apple tot nu toe heeft aangekondigd.

Zo gebruik je automatisch wachtwoorden wijzigen

Apple heeft de functie al ingebouwd in de eerste bèta van iOS 27, maar op het moment van schrijven lijkt deze nog niet te werken. Wel is al zichtbaar hoe het proces straks gaat verlopen. Wil je de functie gebruiken? Dat doe je als volgt:

  1. Open de Wachtwoorden-app.
  2. Ga naar het onderdeel Beveiliging.
  3. Tik op ‘Aan de slag’ in het kader om je wachtwoorden te fixen.

De functie werkt momenteel nog niet voor alle accounts. Apple toont vooraf hoeveel wachtwoorden automatisch aangepast kunnen worden. Alleen websites waarbij het wachtwoordproces volledig geautomatiseerd kan worden, komen hiervoor in aanmerking.

Op het moment van schrijven lijkt de functie in de bèta ook nog niet actief te zijn. Het is daarom nog niet mogelijk om het proces daadwerkelijk uit te voeren. Apple zal de functie waarschijnlijk in een latere bèta inschakelen.

Veilige wachtwoorden volgens jouw voorkeuren

Apple zegt dat de nieuwe functie automatisch sterke wachtwoorden gebruikt die voldoen aan jouw ingestelde voorkeuren. De nieuwe gegevens worden vervolgens direct opgeslagen in iCloud-sleutelhanger, zodat ze beschikbaar zijn op al je Apple-apparaten.

Het bedrijf heeft nog niet precies uitgelegd hoe de techniek achter de schermen werkt. Omdat de functie met allerlei verschillende websites moet kunnen samenwerken, lijkt het erop dat Apple een vorm van geautomatiseerde webnavigatie gebruikt. Juist omdat wachtwoorden tot de meest gevoelige gegevens behoren, zullen beveiligingsonderzoekers ongetwijfeld met veel interesse kijken naar de verdere technische details zodra Apple die beschikbaar maakt.

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Een veel grotere stap dan het lijkt

Op het eerste gezicht klinkt het automatisch wijzigen van wachtwoorden misschien als een kleine verbetering. Maar eigenlijk laat Apple hiermee zien waar de toekomst van AI volgens het bedrijf naartoe gaat.

In plaats van alleen informatie te tonen of teksten te genereren, gaat software steeds vaker daadwerkelijk taken uitvoeren. Niet door alles over te nemen, maar door vervelende en repetitieve klusjes voor je af te handelen. En eerlijk gezegd is het aanpassen van tientallen wachtwoorden na een datalek precies zo’n taak waar niemand op zit te wachten.

Juist daarom vinden we dit één van de meest interessante nieuwe functies van iOS 27. Het is een slimme toepassing van AI die een concreet probleem oplost, tijd bespaart én ervoor zorgt dat meer gebruikers daadwerkelijk veiligere accounts krijgen.

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