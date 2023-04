De HomePod mini en tweede generatie HomePod hebben een nieuwe functie genaamd Geluidsherkenning. De functie was al eerder aangekondigd, maar wordt nu naar gebruikers uitgerold. Met deze nieuwe functie waarschuwt de HomePod als het alarm van je rookmelder af gaat, ook als het geen slimme melder is.

Toen Apple eerder dit jaar de HomePod 2023 aankondigde, werden er ook meteen een aantal handige functies voor je HomeKit-huis aangekondigd. Eén daarvan is al een paar maanden beschikbaar, namelijk het kunnen uitlezen van de temperatuur- en luchtvochtigheidssensor van je HomePod (mini). De andere functie die Apple onthulde was Geluidsherkenning. Apple beloofde dat de functie later dit voorjaar beschikbaar zou komen na een software-update. Hoewel op dit moment nog niet helemaal duidelijk is welke softwareversie vereist is, is de functies volgens TechCrunch vanaf vandaag beschikbaar voor HomePod-gebruikers.



Geluidsherkenning op HomePod slaat alarm bij rookmelders

De functie maakt gebruik van de ingebouwde microfoons van de HomePod mini en de tweede generatie HomePod uit 2023. Normaal gesproken luisteren de microfoons naar het Hé Siri-commando, maar nu kunnen ze ook het geluid van een rook- of koolmonoxinemelder herkennen. Zodra zo’n alarm af gaat, verstuurt de HomePod een melding naar je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Is er een HomeKit-camera aanwezig, dan krijg je in de melding ook meteen de livestream van de camera te zien.

Dankzij deze functie heb je dus eigenlijk geen slimme HomeKit-rookmelder nodig, want het werkt dus ook gewoon met niet verbonden melders. Apple zegt dat de functie ontworpen is met je privacy in het achterhoofd en dat alles lokaal op de HomePod verwerkt wordt en dus niet naar de cloud gestuurd wordt.

Behalve een melding naar je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac, zie je ook een waarschuwing in de Woning-app zelf, zodat je het alarm niet meer kan missen. De functie komt vooral van pas als je niet thuis bent, omdat je de rookmelder dan niet kan horen.

Wat heb je nodig en hoe stel je het in?

Het is op dit moment nog onduidelijk welke softwareversie je nodig hebt voor deze functie en hoe je het instelt. TechCrunch zegt alleen dat je het moet instellen via de Woning-app, maar wij hebben het nog niet kunnen ontdekken. Toen Apple de functie aankondigde, was alleen duidelijk dat het ‘later dit voorjaar via een software-update beschikbaar komt’. Wat we in ieder geval wel weten, is dat je een HomePod mini of HomePod tweede generatie (2023) nodig hebt. Het werkt dus niet met de eerste generatie HomePod. Bovendien moet je HomeKit-huis al over zijn naar de nieuwe HomeKit architectuur-update.

Zodra we meer weten over de vereiste updates en hoe je het inschakelt, werken we dit artikel bij.