Eerste Vision Pro-reclame is een knipoog naar allereerste iPhone-reclame

Na zeven maanden wachten sinds de aankondiging (en jaren sinds de eerste speculaties), verschijnt binnenkort eindelijk Apple’s eerste headset: de Vision Pro. Tijdens de afgelopen WWDC werd de headset al uitgebreid onthuld, met nagenoeg alle mogelijkheden uitgelegd. Maar pas deze week werd de releasedatum van de Vision Pro bekendgemaakt: 2 februari 2024, in eerste instantie alleen in de VS. En bij zo’n bekendmaking hoort ook een eerste eigen reclame van de Vision Pro. En die bevat een leuk stukje Apple-geschiedenis.

Eerste Vision Pro reclame

In de reclame zien we allerlei bekende films en series voorbij komen, met hoofdpersonages die allerlei soorten brillen, helmen en maskers opzetten. Met de slogan Get Ready is het duidelijk waar Apple op doelt: maak je klaar voor de headset anno 2024. We zien beelden van Star Wars, Snoopy, SpongeBob SquarePants, Iron Man, Back to the Future en meer. Ze hebben allemaal iets met elkaar gemeen: ze dragen een bril of andersoortige oogbedekking. Vervolgens komt Apple’s eigen Vision Pro in beeld en zien we de interface met de bekende appicoontjes.

Verwijzing naar eerste iPhone-reclame

De reclame voor de Vision Pro is gemaakt in dezelfde stijl als de allereerste iPhone-reclame, die destijds werd uitgezonden tijdens de Oscar-uitreiking. Daarin zagen we allerlei bekende filmpersonages de telefoon opnemen. Er kwamen allerlei soorten telefoons voorbij: van ouderwetse draaitelefoons tot de kleine mobieltjes van begin deze eeuw. Met op het eind de allereerste iPhone.

Of de Vision Pro net zo’n succes gaat worden als de iPhone, valt nog te bezien. Apple is er in ieder geval van overtuigd dat de Vision Pro een mijlpaal wordt en met deze reclame laat Apple zien dat ze er vertrouwen in hebben.

Voor wie de Vision Pro als eerste wil hebben, zal naar de VS moeten afreizen. De headset verschijnt op 2 februari 2024 alleen in de VS, voor een prijs van $3.499,-. Apple verscheept zelf niet direct naar Europa en het is nog niet bekend wanneer de Vision Pro hier verschijnt. Apple heeft alleen laten weten dat later dit jaar meer landen volgen, maar welke dat zijn is niet bekend.