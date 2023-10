‘Netflix wil prijzen verhogen, maar Nederland blijft (voorlopig) buiten schot’ Nieuws

Apps

Diensten

1

Netflix is naar verluidt van plan om de prijzen van abonnementen te verhogen zodra de stakingen door Hollywood-acteurs en -schrijvers voorbij zijn. Dat zegt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. De streaminggigant zou de prijzen als eerste willen verhogen in de Verenigde Staten en Canada. Het is niet duidelijk of de prijsverhoging ook naar Nederland komt, maar dat lijkt voorlopig nog niet aan de orde.