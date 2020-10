De afgelopen jaren heeft Google meerdere Nest-thermostaten uitgebracht. De meest voordelige versie is de huidige Nest Thermostat E, die zo’n €179 kost. Maar Google zou nog verder met de prijs willen zakken met een nieuwe Nest-thermostaat. In de VS moet het nieuwe model $129 gaan kosten, zo schrijft Bloomberg.



‘Binnenkort goedkopere Nest-thermostaat, bediening met handgebaren’

De nieuwe goedkopere uitvoering krijgt net als de Nest Thermostat E een behuizing van plastic. De standaard duurdere versie heeft een design van roestvrij staal. De Nest Thermostat E bedien je met aanraking, maar Google zou dit willen vervangen door handgebaren. Dit is mogelijk dankzij een zogenaamd Soli-systeem, dat Google ook al introduceerde in de Pixel 4. In plaats van dat je dus op het scherm tikt om een instelling te wijzigen, zwaai je met je hand vlak voor de thermostaat. Op deze manier stel je bijvoorbeeld een andere temperatuur in.



Nederlandse versie van de Nest Thermostat E.

Net als alle andere thermostaten van Nest is de nieuwe goedkopere versie met het internet verbonden en is deze te bedienen met je iPhone via de Nest-app. Of er nog andere verschillen in functies zijn, is nog niet duidelijk. De normale Nest-thermostaat V3 kost in Nederland nu zo’n €200. De standaardversie en de Nest Thermostat E blijven vermoedelijk in het assortiment.

Het kan echter nog even duren voordat de nieuwe goedkopere thermostaat ook in Nederland beschikbaar is. Bij de Nest Thermostat E duurde dat ruim een jaar. Deze werd in augustus 2017 aangekondigd, maar verscheen pas in oktober 2018 in Nederland. Meer over het huidige aanbod van Google Nest-apparaten lees je in onze round-up.