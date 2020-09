Google Stadia nu speelbaar op iPhone dankzij Stadium-browser

Stadium-browser voor iOS

Momenteel is het niet toegestaan om cloudgebaseerde games te streamen op je iPhone. Dat geldt voor Google Stadia, maar ook voor Xbox Game Pass. Apple heeft de regels in september iets versoepeld, maar daar kunnen Apple’s concurrenten Google en Microsoft niet veel mee. Het is nog steeds verboden om games te streamen vanuit de cloud, omdat Apple er dan geen controle op heeft. Gebruikers van Reddit hebben gewerkt aan een oplossing is er nu, waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere workarounds. De browser Stadium is gemaakt door Zachary Knox, met hulp van de community.



Google Stadia-games spelen op je iPhone

Stadium is in feite een webbrowser voor iOS, voorzien van een optie om van user agent te wisselen. Ook worden gamecontrollers ondersteund. Je downloadt een app, geeft aan dat je op een Mac zit te spelen en logt in met je Google Stadia-account. Vervolgens kun je Stadia-games spelen op je iPhone of iPad, waarbij ook de controller volledig werkt. De browser bevat geen trackers of ads.

Je kunt gebruik maken van elke MFi-controller, de Xbox One S en DualShock 4 controllers. De officiële Google Stadia-controller wordt echter niet ondersteund. Tot nu toe lijkt het de beste manier om Stadia-games op iOS te spelen. Je hebt wel minimaal iOS 14 nodig. Het zou tijdelijk kunnen zijn, want de kans is aanwezig dat Apple de webbrowser snel uit de App Store verwijdert, of dat Google in actie komt. In de App Store-omschrijving wordt opzettelijk niet de naam ‘Stadia’ genoemd, maar de naam ‘Stadium’ laat weinig te raden over.

Het zal nog steeds moeilijk zijn voor Google en Microsoft om aan Apple’s soepeler regels te voldoen. Het is wel toegestaan om catalogus-apps te maken waarmee je naar games kan zoeken. Maar als mensen een bepaalde game willen spelen, moet deze worden aangeboden in de App Store. Bij Apple Arcade is dat het geval: je downloadt deze games gewoon vanuit de App Store zoals een normale app. Bij Google Stadia en Xbox Game Pass is dat moeilijk haalbaar. Elke game zal apart door Apple moeten worden goedgekeurd. Microsoft heeft dan ook aangegeven dat de lossere regels nog steeds een “slechte ervaring” opleveren.



De officiële Google Stadia-controller werkt niet met Stadium.

Amazon lijkt wél een workaround te hebben gevonden: er komt een Amazon Luna-gamedienst aan die via de cloud werkt en op iPhone, iPad en Mac gebruikt kan worden. Dit werkt via een browser en voor het streamen worden webapps gebruikt.