De nieuwe voorwaarden van Apple voor appwinkels van derden liggen onder vuur. Sommigen omschrijven het als “kwaadwillige naleving”: technisch gezien voldoet Apple aan de minimale regels, maar de doelstelling voor de EU-wetgeving wordt daarbij volledig genegeerd. Twee rivalen gaan nu de strijd aan om te zorgen dat bedoeling van de App Store-regels worden versoepeld. Voor Microsoft gaan ze niet ver genoeg en daarom gaat het bedrijf voorlopig geen app voor Xbox Cloud Gaming in de App Store uitbrengen. Verderop lees je hier meer over.

Apple’s nieuwe App Store-voorwaarden

Volgens de Financial Times zijn beide bedrijven nu aan het lobbyen om Apple’s voorwaarden af te wijzen omdat ze “belastend” en “belemmerend” zouden zijn. Apple heeft de aanpassingen in de beta van iOS 17.4 toegevoegd, zodat ze in maart 2024 kunnen worden geïntroduceerd. Maar ontwikkelaars vinden dat het vrijwel onmogelijk wordt gemaakt om meer geld te verdienen door buiten de App Store om apps aan te bieden. En bij populaire gratis apps moeten ontwikkelaars bijvoorbeeld €0,50 per installatie per jaar betalen. Ontwikkelaars met een freemium-model zouden daarbij gestraft kunnen worden voor hun eigen succes. En het opzetten van een eigen marktplaats is alleen weggelegd voor grote ontwikkelstudio’s. Uit alles blijkt dat Apple het zo lastig mogelijk wil maken om de App Store te verlaten. Dat Apple met tegenzin aan de EU-wetgeving meewerkt blijkt ook wel uit de gekozen bewoordingen bij de aankondiging, zoals: “a less intuitive user experience” en “the unavoidable increased privacy and security threats this regulation brings’.

Dit zegt Microsoft over Apple’s nieuwe regels

Microsoft heeft in een verklaring het volgende gezegd:

Wij geloven dat constructieve gesprekken leiden tot verandering en vooruitgang in de richting van open platforms en meer concurrentie. Het nieuwe beleid van Apple is een stap in de verkeerde richting. We hopen dat ze luisteren naar feedback op hun voorgestelde plan en werken aan een meer inclusieve toekomst voor iedereen.

Ook Phil Spencer, CEO van Microsoft Gaming, heeft laten weten dat hij zich nog altijd niet kan vinden in de regels van Apple. Daardoor komt er voorlopig geen app voor Xbox Cloud Gaming in de App Store. “Ze gaan zeker niet ver genoeg om de concurrentie te openen op ’s werelds grootste gamingplatform”, zegt Spencer. Apple zou onvoldoende kunnen verdienen aan deze games.

Apple verplichtte ontwikkelaars in het verleden om voor elke game afzonderlijk een app in de App Store aan te bieden. Microsoft heeft hier herhaaldelijk kritiek op gehad. Inmiddels staat Apple wel toe dat apps van cloudgamingdiensten in de App Store zijn toegestaan, maar dat is voor Microsoft geen reden om nu snel aan de slag te gaan.

Dit zegt Meta over Apple’s nieuwe regels

Ook Meta kan geen enthousiasme opbrengen voor de App Store-voorwaarden die in de EU worden ingevoerd. CEO Mark Zuckerberg suggereerde dat zelfs Meta in de huidige situatie niet zal kiezen voor de nieuwe voorwaarden van Apple in de EU. “Ik denk niet dat het enig verschil voor ons zal maken”, vindt Zuckerberg. De manier waarop Apple het heeft geïmplementeerd is zodanig, “dat het me erg zou verbazen als er ook maar één ontwikkelaar zou kiezen voor alternatieve app stores” die ze hebben”.

Hij voegde eraan toe: “Ze hebben het zo lastig gemaakt, dat het voor iedereen – inclusief onszelf – heel moeilijk wordt om echt serieus hierover na te denken” over wat ze daar aan het doen zijn,” voegde hij eraan toe.” Ook denkt Zuckerberg dat het in strijd is met de bedoeling van de EU-wetgeving.

Meta en Microsoft willen nu dat de EU gaat optreden, zodat de voorwaarden van Apple gaat versoepelen. Advocaat Damien Geradin, die kritische ontwikkelaars vertegenwoordigt, roept kleine ontwikkelaars op om ook hun standpunten kenbaar te maken bij de EU. Na de aankondiging van Apple “duurde het ongeveer een uur voordat app-ontwikkelaars zich realiseerden dat ze genaaid waren”, vindt Geradin. “Vrijwel iedereen zal kiezen voor de oude voorwaarden en de DMA zal in feite geen verschil maken”, voegde hij eraan toe. De Europese Commissie staat volgens de advocaat open voor voorbeelden, die duidelijk maken dat het niet goed werkt. Of dit uiteindelijk tot betere voorwaarden van ontwikkelaars gaat leiden, is nog te bezien. Een topman van Tinder denkt dat het “verre van zeker is” dat de EU de plannen van Apple zal goedkeuren.

De EU kan boetes opleggen aan Apple voor het niet naleven van de voorwaarden, maar eerst zal waarschijnlijk worden gevraagd om nieuwe voorstellen uit Cupertino.