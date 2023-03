Oscar-winnaars kijken

Grote winnaar was Amazon Prime Video met één film die niet alleen een Oscar-beeldje won voor de beste film, maar ook met een reeks andere prijzen voor de acteurs en de makers. Maar ook Netflix heeft niets te klagen, met prijzen voor zes verschillende films. Wat dat betreft is de winst bij Apple TV+ dit jaar wat mager: slechts één Oscar voor de beste animatiefilm. Niet het grote succes van vorig jaar met CODA, maar toch mooi meegenomen. Wil je dit weekend al deze prijswinnaars gaan kijken? Dan vertellen we hieronder bij welke streaming videodiensten je moet zijn!



Everything Everywhere All At Once

Te zien bij: Amazon Prime Video

Met 7 Oscars is ‘Everything Everywhere All At Once’ de grootste winnaar van dit jaar. De film werd uitgeroepen tot beste film en er waren Oscars voor de beste actrice (Michelle Yeoh), de beste mannelijke bijrol (Ke Huy Quan) en de beste vrouwelijke bijrol (een bijna onherkenbare Jamie Lee Curtis). Maar daar bleef het niet bij, want ’the Daniels’ (Dan Kwan en Daniel Scheinert) en de andere makers kregen Oscars voor het beste script, de beste regie en de beste editing.

Als film is ‘Everything Everywhere All At Once’ ook nog eens heel bijzonder. De Chinese immigrante Evelyn (Michelle Yeoh) heeft samen met haar man Waymond (Key Hun Quan) een niet zo succesvolle wasserette, een rebellerende dochter en een belastingaangifte die maar niet lijkt te eindigen. Exact op het moment dat het allemaal teveel wordt, splitst het universum zich in een oneindig aantal en is Evelyn niet meer alleen een wasserettehouder, maar ook internationaal bekende filmster, kungfu-meester, chef-kok of misschien de held die iedereen al die tijd nodig had. Geen abonnee van Amazon Prime? Dan kun je ‘m ook huren bij Pathé Thuis.

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Te zien bij: Apple TV+

De prijswinnende animatiefilm van dit jaar gaat over de vriendschap tussen een jongen, mol, vos en paard met als achterliggende boodschap dat alle wezens op aarde met elkaar verbonden zijn. Ook draait het om compassie, empathie en vriendelijkheid in je dagelijkse leven. Deze handgetekende animatiefilm verloopt wat traag, wat misschien niet helemaal aansluit op de duizelingwekkende snelheid die kinderen tegenwoordig gewend zijn. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek van Charlie Mackesy. De film won eerder al een BAFTA Film Award, vier Annie Awards (waaronder Best Special Production) en een NAACP Image Awards-nominatie voor Outstanding Short Form (Animated) film. We schreven eerder over de Oscar voor ‘The Boy, The Mole, etc’.

All Quiet On The Western Front (Im Westen nichts Neues)

Te zien bij: Netflix

Met 4 Oscars heeft ‘All Quiet On The Western Front’ het behoorlijk goed gedaan, met onder andere een prijs voor de beste internationale film. Ook waren er Oscars voor cinematografie, muziek en productie. De in Duitsland gemaakte film

Deze oorlogsfilm heeft indruk gemaakt op de Academy met geweldige cinematografie, de beste originele muziek en productie. Dit culmineert dan weer in de prijs voor beste internationale film, gezien de Netflix-titel in Duitsland gemaakt is. De 17-jarige Paul gaat in de Eerste Wereldoorlog naar het westfront, maar zijn enthousiasme maakt al vlug plaats voor de harde realiteit van het leven in de loopgraven.

Guillermo Del Toro’s Pinocchio

Te zien bij: Netflix

Eén Oscar mag Guillermo Del Toro aan zijn collectie toevoegen, voor de beste geanimeerde film. Het is lang niet de enige Pinokkio-film die de afgelopen tijd is uitgebracht, maar wel de beste. Het verhaal is bekend: een houten marionet komt op magische wijze tot leven en wordt een echte jongen, waarna hij de wereld begint te ontdekken en kattenkwaad uithaalt. Hij leert daarbij enkele belangrijke lessen.

RRR

Te zien bij: Netflix

De Indiase film RRR heeft een Oscar gewonnen voor het beste originele lied. In deze epische saga speelt zich af in het India van vóór de onafhankelijkheid. Een dappere krijger komt tijdens een gevaarlijke missie oog in oog te staan met een bikkelharde Britse agent.

Avatar: The Way of Water

Te zien bij: Disney+ (binnenkort)

Misschien heb je ‘m al in de bioscoop gezien. Maar zo niet, dan kun je binnenkort Disney+ inschakelen om het vervolg op Avatar te kijken. The Way of Water won een prijs voor de bete speciale effecten. Jake Sully en Ney’tiri hebben een gezin gevormd en doen er alles aan om bij elkaar te blijven. Ze verkennen de mysteries van Pandora nadat ze hun huis moeten verlaten. Wanneer een oude dreiging de kop opsteekt, moet Jake een moeilijke strijd voeren.

Black Panther: Wakanda Forever

Te zien bij: Disney+

Een Oscar voor het beste kostuumdesign. In ‘Black Panther: Wakanda Forever’ van Marvel Studios vechten koningin Ramonda (Angela Bassett), Shuri, M’Baku, Okoye en de Dora Milaje om hun natie na de dood van koning T’Challa te beschermen tegen vijandige wereldmachten. De inwoners van Wakanda moeten samenwerken in hun strijd voor een nieuwe toekomst voor het koninkrijk.

Top Gun: Maverick

Te zien bij: Skyshowtime

Top Gun: Maverick kreeg een Oscar voor het beste geluid, iets waar je wel een goede soundbar voor nodig hebt om er optimaal van te genieten. Na meer dan dertig jaar dienst voelt Maverick zich nog altijd op zijn plek bij de Marine. Hij zoekt als moedige testpiloot altijd zijn grenzen op en hij ontwijkt de promoties, waardoor hij niet meer zou kunnen vliegen. Geen abonnee bij Skyshowtime? Dan kun je ook bij Pathé Thuis terecht.

Navalny

Te zien bij: HBO Max

Navalny won een Oscar voor de beste documentaire. Regisseur Daniel Roher verkent het leven en werk van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Na jaren campagne voeren tegen corruptie heeft die machtige vijanden, onder wie president Vladimir Poetin.

The Elephant Whisperers

Te zien bij: Netflix

Bomman en Bellie, een stel in Zuid-India, wijden hun leven aan de zorg voor een verweesde babyolifant genaamd Raghu, en smeden een gezin als geen ander. Winnaar van een Oscar voor de beste korte documentaire.

The Whale

Te zien: in de bioscoop

Opmerkelijk! Deze film is nog gewoon in de bioscoop te kijken en heeft toch al twee Oscars te pakken. Waaronder die voor Best Actor in a Leading Role voor Brendan Fraser (bekend van The Mummy). Ook haar en makeup van deze film vielen in de smaak, want ook deze Oscar werd gewonnen door The Whale.

Een teruggetrokken leraar Engels met morbide obesitas woont alleen, in de nasleep van een tragedie. Hij probeert de band met zijn tienerdochter te repareren, gespeeld door opkomend talent Sadie Sink (Stranger Things). De film komt ongetwijfeld bij een streamingdienst terecht, maar bij welke is nog niet bekend.

Ook nog niet te zien bij streaming videodiensten:

An Irish Goodbye (Live-action short film)

Women Talking (Adapted screenplay)

