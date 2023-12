Microsoft Copilot voor Apple-gebruikers

De app voor iPhone, iPad en Mac geeft je toegang tot Microsoft Copilot, dat voorheen Bing Chat heette. De werking is vergelijkbaar met OpenAI’s ChatGPT mobiele app. Het belangrijkste verschil is echter, dat de ChatGPT-app standaard op GPT-3.5 draait, terwijl je met Copilot toegang hebt tot GPT-4, het nieuwere en veel grotere taalmodel (LLM) van OpenAI. Zonder dat je ervoor hoeft te betalen. Naast het stellen van vragen, het opstellen van e-mails en het samenvatten van tekst, kun je ook afbeeldingen maken dankzij de integratie met afbeeldingengenerator DALL-E3. Het maken van afbeeldingen vereist echter wel een account; de overige functies niet.

Van Bing Chat naar Copilot

De naamwijziging van Bing Chat naar Copilot is onderdeel van een groter plan van Microsoft om beter te kunnen concurreren met ChatGPT. Dit gebeurde afgelopen november, nadat Microsoft een jaar lang de AI-plannen had gepromoot als onderdeel van de Bing-zoekmachine. Dat Bing niet zo heel populair is, straalde blijkbaar ook op de AI-inspanningen af. Onder de nieuwe naam Copilot denkt Microsoft meer gebruikers te kunnen trekken. Ondanks een nauwe samenwerking blijven Microsoft en OpenAI met elkaar concurreren om gebruikers die op zoek zijn naar AI-assistenten. Microsoft richt zich met Copilot op zowel consumenten als bedrijven. De nieuwe rebranding houdt in dat Copilot meer een op zichzelf staande ervaring wordt, waarvoor je niet meer naar Bing hoeft te navigeren om toegang te krijgen.

Copilot is de gratis versie van de AI-chatbot, terwijl Copilot voor Microsoft 365 (voorheen Microsoft 365 Copilot) de betaalde optie is. Zakelijke gebruikers kunnen zich aanmelden bij Copilot met een Entra ID, terwijl consumenten een Microsoft-account nodig hebben om toegang te krijgen tot de gratis Copilot-service.

Wie liever geen losse apps downloadt kan Microsoft Copilot ook eerst in de browser proberen.