MagSafe Charger kan kringen achterlaten op lederen hoesjes

Kringen op leren hoesjes

Kringen? Dat doet ons denken aan de introductie van de HomePod, die kringen achterliet op houten meubels. Nu is er een probleem met een ander natuurproduct: leer. Als je de nieuwe MagSafe Charger vaak gebruikt kan dat een cirkelvormige afdruk achterlaten op je lederen case. Andere materialen zouden er ook gevoelig voor kunnen zijn. Een gebruiker klaagde bijvoobeeld dat er kringen waren ontstaan op de Apple siliconencase (zie foto), die we gisteren hebben gereviewd. Apple waarschuwt echter alleen voor lederen hoesjes, die vanaf 6 november in de winkel liggen. Mogelijk zijn ze gevoeliger voor het achterlaten van afdrukken.



Apple heeft ook nog wat extra details en gebruikstips aan het supportdocument toegevoegd. Zo kun je je MagSafe-oplader ook gebruiken met stroomadapters van 12 Watt, al al zal het opladen dan niet zo snel gaan. Bij een 20 Watt adapter krijg je de beste ervaring.

Die 20 Watt-adapter blijkt een nogal nuttige aanschaf, want gisteren werd bekend dat je minimaal een 20 Watt-adapter nodig hebt om te kunnen snelladen. De 18 Watt-adapter die bij de iPhone 11 Pro-serie werd geleverd is niet krachtig genoeg. Je kunt deze uiteraard wel gebruiken, maar het opladen gaat dan langzamer. Later vandaag zullen we de resultaten van onze oplaadtest bekendmaken, waaruit blijkt welke oplaadmethode het snelst gaat. De 20 Watt-adapter kost 25 euro en voor de MagSafe Charger ben je 45 euro kwijt.

Schade aan pasjes

Apple raadt bezitters van een iPhone 12-model ook aan om alles tussen de telefoon en de MagSafe Charger te verwijderen, zoals creditcards, paspoorten en alles wat magnetische strips of RFID-chips heeft. Dit zou schade kunnen veroorzaken. Heb je een dergelijke hoes waarin je bijvoorbeeld pasjes bewaart, dan moet je die eerst verwijderen.

Ook maakt Apple duidelijk dat de oplader niet werkt als je het lederen pasjesmapje erop hebt zitten. Die moet je ook verwijderen, maar dat gebeurt vaak al vanzelf omdat er klachten zijn dat de magneten niet zo sterk zijn. Nog weinig mensen zullen hier voorlopig mee te maken krijgen, omdat de levertijden van het hoesje extreem lang zijn.