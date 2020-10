Weekend-kijktips: Letter To You, On The Rocks en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Letter to You

Letter to You is een documentaire over Bruce Springsteen, die voor het eerst in 35 jaar weer samen komt met zijn E Street Band. De mannen zijn ouder geworden, maar de sound is nog steeds subliem. Als je van het muzikantenleven en vriendschap (of gewoon van Bruce Springsteen) houdt is dit echt een aanrader.

Ook nieuw op Apple TV+: On the Rocks

On The Rocks gaat over een jonge moeder in New York, die plotseling twijfels krijgt over haar huwelijk. Met haar playboy-vader gaat ze een komisch avontuur tegemoet in de stad. Te zien sinds 23 oktober.

Rebecca

Te zien bij: Netflix

Een pasgetrouwde vrouw verhuist naar het statige landgoed van haar man, waar ze te maken krijgt met zijn sinistere huishoudster en de geest van zijn overleden vrouw.

The Queen’s Gambit (S01)

Te zien bij: Netflix

In een weeshuis in de jaren 1950 ontdekt een jong meisje dat ze een groot schaaktalent is. Ze wordt onverwacht een ster terwijl ze worstelt met haar verslaving.

Barbaren (S01)

Te zien bij: Netflix

Een Romeinse officier moet kiezen tussen het machtige rijk waarin hij is opgegroeid en zijn eigen volksstam. Zijn tweestrijd leidt tot een episch historisch conflict.

Borat Subsequent Moviefilm

Te zien bij: Amazon Prime Video

Veertien jaar na het maken van een film over zijn reis door de VS, riskeert Borat lijf en leden wanneer hij samen met zijn jonge dochter terugkeert naar Amerika en meer onthult over de Amerikaanse cultuur, de COVID-19-pandemie en de politieke verkiezingen.

The Age of Stupid

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het is 2055 en de klimaatverandering heeft de wereld vernietigd. Een archivaris onderzoekt videobeelden van 2008 om te begrijpen waarom de mensheid de catastrofe niet heeft gestopt. Deze provocerende film waarschuwt ons voor de verschrikkelijke gevolgen van ons onvermogen om de klimaatverandering te stoppen.

Brothers in Arms

Te zien bij: Film1

De agent Cal poogt de eindjes aan elkaar te knopen als reservist in het marinierskorps. Wanneer zijn halfbroer onbedoeld een man doodt, komt Oyster in de gevangenis terecht en ondertussen wordt Cal naar Irak gezonden.

Riviera (S03)

Te zien bij: Videoland

De miljardair Constantine en Georgina zijn nog maar kort getrouwd als hij om het leven komt bij een explosie op een jacht. Georgina is geschokt als ze erachter komt dat er geweld, leugens en moord kleven aan het fortuin dat Constantine heeft vergaard. Om de familie en zichzelf te beschermen, gaat ze met gevaar voor eigen leven op onderzoek uit.

Matthias et Maxime

Te zien bij: Ziggo

Matthias en Maxime maken deel uit van een hechte vriendengroep die uit elkaar begint te vallen nu ze allen de dertig naderen. Maxime besluit zijn geluk te gaan zoeken in Australië. In de dagen voor zijn vertrek komen er echter onverwachte emoties boven tussen Matthias en Maxime waar ze zich geen raad mee weten. Dit veroorzaakt een dramatische kloof tussen de vrienden. Om verder te kunnen gaan, zullen ze moeten beslissen wat ze van elkaar én voor zichzelf in het leven willen.

Push

Te zien bij: Pathé Thuis

In veel grote steden is gentrificatie een fenomeen. Een voormalig slechte buurt, wordt omgetoverd tot een topbuurt, waarbij de bewoners langzaamaan uit hun woningen worden gedreven voor de stijgende huizenprijzen.