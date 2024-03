macOS Sonoma 14.4.1 staat voor je klaar. Dit is een relatief kleine update waarin enkele bugs opgelost worden. Is jouw probleem ook verholpen?

Onlangs bracht Apple macOS Sonoma 14.4 uit, een update met verbeterde beveiliging, nieuwe emoji en wat nieuwe functies. Maar de afgelopen tijd zijn er na de update wel wat problemen opgedoken. Mensen hadden problemen met usb-hubs en -apparaten die niet meer op de Mac werken en Java bleek na de update ook niet meer te werken op Apple Silicon Macs. Genoeg dus om op te lossen en daarom heeft Apple nu macOS Sonoma 14.4.1 uitgebracht.

macOS Sonoma 14.4.1 verschenen

De nieuwe update voegt dus geen nieuwe functies toe, maar brengt alleen bugfixes. In de releasenotes bespreekt Apple drie bugs die nu opgelost zijn: het probleem dat usb-hubs met aangesloten externe schermen niet meer werken, problemen met apps die Java gebruiken en een probleem de plug-in Audio Unit voor professionele muziekapps niet openen. Had je last van deze problemen, dan raden we aan om meteen te updaten zodat alles (hopelijk) weer goed werkt. Had je geen last van deze bugs, dan adviseren we ook om te updaten zodat je up-to-date bent met de laatste versie. Apple lost meestal ook nog wat andere problemen op en verbetert de beveiliging. In macOS Sonoma 14.4.1 gaat het om twee specifieke beveiligingsproblemen die opgelost zijn.

Ook beschikbaar: macOS Ventura 13.6.6

Daarnaast heeft Apple ook nog macOS 13.6.6 uitgebracht, voor mensen die nog op macOS Ventura zitten. Daarin zijn dezelfde beveiligingsproblemen opgelost als in macOS Sonoma 14.1.1, dus snel updaten.

Releasenotes macOS Sonoma 14.4.1

This update provides bug fixes for your Mac, including: USB hubs connected to external displays may not be recognized

Copy protected Audio Unit plug-ins designed for professional music apps may not open or pass validation

Apps that include Java may quit unexpectedly

Opgeloste beveiligingsproblemen macOS Sonoma 14.4.1 en macOS Ventura 13.6.6

CoreMedia Available for: macOS Sonoma Impact: Processing an image may lead to arbitrary code execution Description: An out-of-bounds write issue was addressed with improved input validation. CVE-2024-1580: Nick Galloway of Google Project Zero WebRTC Available for: macOS Sonoma Impact: Processing an image may lead to arbitrary code execution Description: An out-of-bounds write issue was addressed with improved input validation. CVE-2024-1580: Nick Galloway of Google Project Zero

macOS Sonoma 14.4.1 downloaden

Je downloadt macOS Sonoma 14.4.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

