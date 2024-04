Volgens een gerucht krijgt de Rekenmachine-app in macOS 15 een grote update. Het zou voor het eerst in lange tijd zijn dat er nieuwe functies en een nieuw ontwerp worden toegevoegd.

Het is dit jaar 10 jaar geleden dat de Rekenmachine-app op de Mac een nieuw ontwerp kreeg. Dat gebeurde in Mac OS X Yosemite, de update waar het hele besturingssysteem een nieuwe lik verf kreeg. Functie-updates bleven echter uit en dat lijkt dit jaar eindelijk te veranderen. In dit artikel lees je over de nieuwe Rekenmachine-functies van macOS 15. De informatie is afkomstig van AppleInsider.

#1 Nieuw design Rekenmachine in macOS 15

Allereerst lijkt het erop dat de Rekenmachine-app een nieuw ontwerp krijgt. De app zou dan meer moeten lijken op de Rekenmachine-app die nu al op de iPhone te vinden is. Dat betekent dat je in plaats van vierkante knoppen nu cirkelvormige knoppen krijgt. Als je het venster groter maakt, wat overigens ook een nieuwe functie is, worden de knoppen pilvormig. Zo past de app zich aan op basis van het formaat.

Zeker als je een groot scherm gebruikt, kan de kleine Rekenmachine-app slecht zichtbaar zijn. Het is nu nog niet mogelijk om het formaat van het venster aan te passen.

#2 Eenheden en valuta omrekenen in de Rekenmachine-app

Natuurlijk kun je zelf berekeningen uitvoeren in de Rekenmachine-app, maar wist je dat het nu al mogelijk is om ook eenheden om te rekenen? Grote kans van niet! Die functie zit namelijk vrij goed verstopt en werkt bovendien niet heel makkelijk. Daar komt volgens het gerucht verandering in met ingang van macOS 15. In plaats van een pop-up waar je eenheden mee omrekent, zou de nieuwe versie deze functie inbouwen in het hoofdscherm. Zo kun je dus tegelijkertijd omrekenen én andere berekeningen uit te voeren.

Naast het omrekenen van eenheden kun je vanaf macOS 15 ook valuta omrekenen. Dat was nog niet mogelijk, zelfs niet in de Rekenmachine-app op de iPhone. Dikke kans dus dat de iPhone deze functie ook krijgt in iOS 18. Voor het omrekenen van valuta wordt de live wisselkoers gebruikt. Op dit moment ben je aangewezen om valuta met Spotlight om te rekenen.

#3 Math Notes: eindelijk wiskundige notaties in macOS 15

Eerder schreven we al over de nieuwe Notities-app in iOS 18. Hier komt een functie genaamd Math Notes. Wat er exáct mee wordt bedoeld, is nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat het eenvoudiger wordt om wiskunde notaties te gebruiken. Ook komt er een koppeling met de Notities-app, waarschijnlijk zodat je je berekeningen eenvoudig in een notitie kunt bewaren.

#4 Eenvoudiger geschiedenis bijhouden tijdens het rekenen

Het is al mogelijk om een overzicht van je berekeningen te tonen op de Mac, maar ook dit zit een beetje verstopt. In macOS 15 lijkt hier een speciale knop voor te komen zodat je niet meer in menu’s hoeft te duiken. Het bijhouden van je berekeningen kan ontzettend handig zijn, zeker als je ergens een foutje hebt gemaakt.

Rekenmachine overzicht bekijken op de Mac

Wanneer komt macOS 15 en de vernieuwde Rekenmachine-app?

Hoewel macOS 15 nu nog niet is aangekondigd, zijn er wel wat dingen die we met zekerheid kunnen zeggen. In juni vindt WWDC 2024 plaats. Hier wordt de nieuwe versie van macOS aangekondigd. Daarna volgt een betaperiode en in het najaar kunnen we de officiële release verwachten.