De nieuwste macOS Sonoma 14.3 beta is beschikbaar. Zitten er weer nieuwe functies in, wat heeft Apple verbeterd en komt er nog een verrassing aan? Dat houden we voor je bij in dit overzicht van de beta van macOS Sonoma 14.3.

De afgelopen maanden worden Mac-gebruikers steeds vaker getrakteerd op nieuwe functies. Niet alleen in macOS Sonoma 14.1, maar ook in macOS Sonoma 14.2 zaten best wel wat nuttige verbeteringen. De komende tijd gaan we zien of macOS Sonoma 14.3 dat ook gaat bieden, want daarvan is de nieuwste beta nu beschikbaar.

Nieuwste macOS Sonoma 14.3 beta

macOS Sonoma 14.3 Publieke Beta 1

14 december 2023 – De eerste beta van macOS Sonoma 14.3 is beschikbaar voor publieke testers. Wordt er nog iets ontdekt, dan lees je dat hier.

macOS Sonoma 14.3 beta download

Voor de beta’s van macOS heb je sinds macOS 13.4 geen macOS betaprofiel meer nodig. Dit geldt dus ook voor de beta van macOS Sonoma. Als geregistreerde ontwikkelaar kun je een schakelaar omzetten om mee te doen aan de beta. Ook als niet-betalende ontwikkelaar kun je meedoen. Het enige wat je nodig hebt is een Apple ID.

Publieke betatesters kunnen zich op een andere manier aanmelden voor de beta’s van macOS. Na het aanmelden vind je – net als de ontwikkelaars – een schakelaar in de Systeeminstellingen.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn macOS Sonoma 14.3 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS Sonoma 14.3-beta’s voor testers. We verwachten dat de update in december voor iedereen verschijnt:

macOS Sonoma 14.3 Publieke Beta 1: 14 december 2023 (verschenen; buildnummer 23D5033f)

macOS Sonoma 14.3 Beta 1: 12 december 2023 (verschenen; buildnummer 23D5033f)

macOS Sonoma 14.3 definitief: januair/februari 2024 (verwacht)

Over macOS Sonoma 14.3

macOS Sonoma 14 is dé Mac-update van 2023. Er zitten allerlei nieuwe functies in, die we in een apart artikel bespreken. Er zijn nieuwe screensavers, interactieve widgets op je bureaublad, nieuwe opties voor videoconferencing, Game Mode en meer. Apple heeft beloofd dat er dit jaar nog meer nieuwe functies komen. Zo krijgt de Muziek-app nog een eigen widget, kun je straks samenwerken aan afspeellijsten in Apple Music en nog veel meer. Alles wat er nieuw is in macOS Sonoma lees je in ons overzicht.

Bekijk ook Hij is er: macOS Sonoma nu beschikbaar voor de Mac macOS 14 Sonoma is de grote update voor de Mac in 2023 en hij staat nu voor je klaar. Alles over macOS Sonoma downloaden, de verbeteringen en meer lees je op deze overzichtspagina!

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS 14 ook op een aparte partitie installeren.

Dit artikel zal bij nieuwe beta’s steeds opnieuw worden gepubliceerd, waarbij we de nieuw toegevoegde functies bijwerken. Daarbij kunnen reacties ook strenger worden opgeschoond dan je van ons gewend bent. Zo voorkomen we dat je je steeds een weg moet banen door tientallen inmiddels verouderde reacties van een paar weken geleden.