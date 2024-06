Bij de aankondiging van de iPad Pro 2024 sprak Apple van het dunste product ooit. Met slechts 5,1 mm is de 13-inch iPad Pro namelijk nog dunner dan de iPod nano van vroeger. En dit is nog maar het begin, zo meldt Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief. Apple gaat beginnen aan een nieuwe designtaal, waarbij producten dunner en lichter zijn dan voorheen. Diverse andere producten krijgen een vergelijkbaar redesign en daarbij staan de iPhone, Apple Watch en MacBook Pro op de planning. Zij zullen de komende jaren nog veel dunner worden.

Gurman sluit zich hiermee aan bij eerdere berichten van The Information, waarin werd beweerd dat er in 2025 een superdunne iPhone 17 Slim aan zit te komen. Deze is aanzienlijk dunner dan de huidige iPhones. Gurman denkt dat er sprake is van “een nieuwe klasse Apple-apparaten”, waarbij wordt aangestuurd op “de dunste en lichtste producten in hun categorie in de hele techindustrie”. Naast de iPhone krijgen ook de Apple Watch en de MacBook Pro een extra dun redesign.

Onze hands-on met de iPad Pro 2024: “de dunste iPad ooit”

Toen Apple met de MacBook Pro 2021 de overstap maakte naar Apple Silicon werd de laptop juist iets dikker en zwaarder. Dit ging samen met de terugkeer van extra poorten zoals MagSafe, HDMI en een SD-geheugenkaartsleuf. Het werd door sommigen gezien als het einde van het Jony Ive-tijdperk, waarin alles steeds dunner moest worden.

Bij de Apple Watch zouden we het nieuwe design misschien al dit jaar kunnen zien. Gurman berichtte eerder over de Apple Watch X en sprak over de grootste herziening van het design tot nu toe. Omdat dit een jubileummodel kan worden, ter ere van het tienjarige bestaan van de Apple Watch, is het goed mogelijk dat dit het begin is van een nieuw design voor de komende jaren. Bij de iPhone gebeurde dat ook: de iPhone X gaf de aftrap voor modellen met OLED-scherm, maar het design met ronde zijkanten werd een paar jaar later alweer opgevolgd door de platte zijkanten van de iPhone 12-serie.