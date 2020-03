Apple's MacBook Air met Retina-display blijkt ook kwetsbaar te zijn voor schermvlekken als gevolg van problemen met de coating. Apple noemt dit model nu in een interne memo, maar of je ook recht hebt op kosteloze vervanging is nog maar de vraag.

Al sinds 2015 loopt er een reparatieprogramma voor schermvlekken op de MacBook. Modellen die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere de 12-inch MacBook en oudere modellen van de MacBook Pro. Nu blijkt uit een interne memo dat Apple erkend heeft dat ook de MacBook Air met Retina-scherm getroffen kan worden.



‘MacBook Air met Retina ook kwetsbaar voor schermvlekken’

Het eerdere reparatieprogramma is nooit openlijk door Apple gecommuniceerd, maar uit eigen ervaring weten we dat Apple dit probleem kosteloos repareert. De schermvlekken ontstaan door een probleem met de anti-reflectie coating. In de interne memo voor Apple Authorized Service Providers werd nooit melding gemaakt van de MacBook Air, tot nu. Hoewel de MacBook Air niet nadrukkelijk vermeld staat in het rijtje van modellen die in aanmerking komen, blijkt uit de memo wel dat Apple op de hoogte is van het feit dat de schermvlekken ook bij dit model kunnen optreden.



Voorbeeld van schermvlekken op een MacBook Pro

Of de nieuwste MacBook Air 2020 ook last heeft van dit probleem, is nog niet duidelijk. Apple heeft sinds 2018 een Retina-scherm in de MacBook Air. Het lijkt erop dat in ieder geval het model uit 2018 en 2019 last kunnen krijgen van de vlekken.

Officieel zijn volgens de memo alleen de MacBook Pro van 2013 tot en met 2017 en de 12-inch MacBook van 2015 tot en met 2017 geschikt voor een kosteloze reparatie. Maar het feit dat Apple de Retina MacBook Air nu wel noemt op twee plekken in het document, geeft aan dat dit binnenkort kan veranderen. Mocht je last hebben van dit probleem, dan lijkt het dus de moeite waard om contact op te nemen met Apple of een erkende serviceprovider.