Bij de introductie van de MacBook Air M2 vielen veel gebruikers voor de nieuwe kleur Middernacht. De blauwzwarte kleur varieert van bijna zwart tot een lichtere kleur blauwgrijs. Twijfel je bij de nieuw aangekondigde MacBook Air M3 of Middernacht wel de juiste kleur is, omdat er zoveel verhalen waren over vingervlekken, dan is er in ieder geval één reden om je gerust te stellen. Apple zegt in de aankondiging dat de exemplaren in de kleur Middernacht zijn voorzien van een speciale coating. En dat is niet zomaar een beschermlaagje: het is een “baanbrekende anodisatie-afdichting om vingerafdrukken te verminderen”. Apple gebruikte dezelfde coating eerder al op de spacezwarte MacBook Pro M3.

MacBook Air M3 is geen vingerafdrukmagneet

De ervaringen met vingerafdrukken op de spacezwarte MacBook Pro zijn positief, wat goed nieuws is voor mensen die de MacBook Air M3 in Middernacht overwegen. Er zijn ook geen grote klachten geweest over krassen op de behuizing. Wil je toch wat meer zekerheid hebben dat je aankoop er ook na een paar weken nog piekfijn uit ziet, dan zou je voor de kleur Sterrenlicht kunnen kiezen, die we bij de 15-inch MacBook Air M2 gereviewd hebben. Deze beige/goudachtige kleur is wat vergevingsgezinder als het op vlekken aankomt, maar heeft wel een heel andere uitstraling.

MacBook Air M3 2024 bovenaanzicht in de kleur Middernacht.

Apple schrijft in het persbericht over de M3 MacBook Air het volgende:

De nieuwe MacBook Air heeft een stevige unibodybehuizing van aluminium en is verkrijgbaar in vier schitterende kleuren: middernacht, sterrenlicht, spacegrijs en zilver. De uitvoering in de kleur middernacht is bovendien geanodiseerd, wat vingerafdrukken voorkomt.

De MacBook Air is er in vier kleuren

De MacBook Air M3 is per direct te bestellen bij Apple en gaat op vrijdag 8 maart 2024 in de verkoop. Je kunt kiezen uit twee formaten (13-inch en 15-inch) en uit vier kleuren (Middernacht, Sterrenlicht, Spacegrijs en Zilver), net als bij de vorige generatie met M2-chip. Belangrijke verschillen zijn uiteraard de nieuwe 3nm-chip (voorheen 5nm), die in plaats van van 20 miljard transistors nu 25 miljard transistors bevat en een hogere kloksnelheid van 4.05 GHz heeft (was 3,49 GHz). Er zit ook een compleet nieuwe GPU-architectuur in. Ook is het bij de nieuwe modellen mogelijk om twee externe displays aan te sluiten en zijn er wat verbeteringen in de microfoons doorgevoerd.

Aan de buitenkant zijn ze nauwelijks van elkaar te onderscheiden – behalve dan die vlekken.