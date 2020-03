De afgelopen jaren hebben we al meermaals geschreven dat Apple Face ID verder wil uitbreiden naar meer apparaten. Zo is er al eens een patent voor een Mac met Face ID verschenen en omschreef Apple al eens een functie waarmee Face ID je Mac uit de sluimerstand kan halen. Deze keer toont Apple in een patent hoe ze Face ID op de Mac voor zich zien. Opvallend daarbij is de aanwezigheid van de notch.



‘Face ID met notch naar de Mac’

De huidige Macs hebben een vrij ruime schermrand, vergelijkbaar met de iPad Pro. Aangezien Apple op de iPad Pro ook geen notch gebruikt, is het opvallend dat dit wel verwerkt is in een patent. Dit zou twee dingen kunnen betekenen. Allereerst kan het zo zijn dat Apple de Macs dunnere schermranden wil geven, waardoor de inkeping noodzakelijk is. Om alle sensoren boven het scherm te kunnen plaatsen, is daardoor de inkeping noodzakelijk.

Een andere reden kan zijn dat Apple dit puur vanwege het design wil inbouwen, al vinden we dat een stuk minder waarschijnlijk. In het patent omschrijft Apple de sensor overigens niet per se als een gezichtsherkenning, maar als een herkenningsmodule via licht. Het doel is echter hetzelfde: de computer afschermen en vrijgegeven als de eigenaar herkend wordt. De verdere werking lijkt wel veel op die van Face ID, waarbij infrarood weerkaatst en de gebruiker herkend wordt.

Apple gebruikt in het patent afbeeldingen van een MacBook en een iMac. Wanneer we Face ID eindelijk in een Mac kunnen verwachten, is echter nog onduidelijk. Alle recente MacBook-modellen zijn voorzien van Touch ID, terwijl de iMac het nog helemaal zonder biometrische verificatie moet doen. Er zijn wel wat geruchten geweest over een nieuwe iMac die binnenkort verschijnt, maar of daar ook Face ID in zit is nog maar de vraag.