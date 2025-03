Afgelopen november kwam het bericht dat Apple werkt aan een chatbot-versie van Siri, die gebruikmaakt van geavanceerde grote taalmodellen. Maar nu blijkt dat Apple de introductie van deze geavanceerdere versie van Siri uit gaat stellen. Deze update, die Siri meer spraakfunctionaliteiten moet geven zoals ChatGPT, stond oorspronkelijk gepland voor iOS 19.4. Volgens Mark Gurman zullen deze verbeteringen echter pas in een latere update van iOS 20 verschijnen. Dit betekent dat gebruikers waarschijnlijk pas in 2027 toegang krijgen tot de vernieuwde assistent.

‘Siri-chatbot uitgesteld, mogelijk niet meer in iOS 19’

Toch zit Apple niet stil. Op de achtergrond wordt gewerkt aan nieuwe Siri-functies voor iOS 18.5, dat Siri al merkbaar slimmer moet maken. In deze tussentijdse upgrade introduceert Apple een geavanceerder taalmodel (LLM), waardoor Siri beter in staat zal zijn om complexere opdrachten uit te voeren. Dit model functioneert echter los van de huidige Siri-architectuur, waardoor de integratie met de bestaande functionaliteiten niet naadloos verloopt.

Daarnaast meldt Gurman dat het gebruik van Apple Intelligence op dit moment ‘extreem laag’ is. Dit zou komen doordat de functionaliteiten niet goed aansluiten op de wensen van gebruikers. Om die reden verwacht hij ook geen grote verbeteringen aan Apple Intelligence in iOS 19.

Op de langere termijn is het doel van Apple om de verschillende technologieën samen te brengen in één geïntegreerd systeem. Dit zou Siri in staat stellen zowel eenvoudige als complexe, contextbewuste taken uit te voeren. Deze modernisering van Siri stond aanvankelijk gepland voor iOS 19.4, maar door ontwikkelingsvertragingen, een tekort aan geschikte hardware en interne problemen binnen Apple’s AI-afdeling is deze planning aangepast. De aankondiging zou daarom ook niet meer deze WWDC in juni plaatsvinden, waar iOS 19 en meer onthuld worden.

Ondanks deze obstakels blijft Apple werken aan verbeteringen in Siri’s architectuur. De huidige vertragingen onderstrepen de uitdagingen waarmee Apple te maken heeft bij de ontwikkeling van geavanceerde AI-functionaliteiten voor Siri. Om verder op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom Apple Intelligence, kan je het beste ons nieuwsoverzicht bekijken!