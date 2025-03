Yellowjackets (seizoen 3)

Yellowjackets is een fascinerende mix van psychologische horror, bloedstollende overlevingsangst en coming-of-age-drama. De serie volgt een voetbalteam van supergetalenteerde meiden die het (on)geluk hebben een vliegtuigcrash diep in de afgelegen noordelijke wildernis te overleven. De serie beschrijft een gecompliceerd maar succesvol team dat afglijdt in woeste waanzin en volgt tegelijkertijd de levens die ze bijna 25 jaar later leiden. Het verleden lijkt niet echt afgesloten en wat er in de wildernis begon is nog lang niet voorbij.