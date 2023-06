Geen toegang tot Vision Pro-camera’s

Met Vision Pro kun je bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje van de kinderen filmen. Het was een van de toepassingen die Apple toonde als nuttige toepassing van de headset. Of de rest van het gezin zit te wachten op een huisgenoot die constant met een headset op loopt, is de vraag. Maar over één ding hoef je je geen zorgen te maken: de camera’s in de Vision Pro kunnen niet misbruikt worden om je woonkamer in beeld te brengen. Uit privacy-overwegingen geeft Apple third party-ontwikkelaars geen toegang tot de camera’s.



Het is te horen in een ontwikkelaarssessie over het aanpassen van bestaande iPhone- en iPad -apps voor de Shared Space. De korte versie is: je hoeft helemaal niets aan te passen, want bestaande apps voor iOS en iPadOS werken ook meteen op de Vision Pro. Maar hoe de headset omgaat met allerlei hardwarefuncties zoals de camera, is wel verschillend.

Als de selfie-camera actief moet worden geeft visionOS een virtueel webcambeeld van jouw Persona, Apple’s digitale poppetje die jouw gezichtsuitdrukkingen imiteert. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken voor videobellen met Zoom. Heeft een app echter de camera aan de achterkant van de iPhone of iPad nodig, dan staat dit gelijk aan de buitenste camera’s van de Vision Pro. in dat geval krijg je een zwart beeld met ‘no camera’ te zien. Dit zorgt dat de app blijft werken zonder te crashen. Maar je ziet uiteraard ook niets.

Ontwikkelaars kunnen wel apps bouwen die de werkelijke wereld als passthrough gebruiken en ze krijgen dan informatie over oppervlakken en objecten zoals meubelstukken. Maar ze krijgen geen realistisch camerabeeld van de kamer te zien. Andere fabrikanten zoals Meta en HTC doen dit ook niet.

In de developersessie van Apple is het volgende te horen:

When apps request camera and microphone availability, expect different values to be returned than iPad and iPhone. When querying microphone, apps will receive a single front location microphone. When querying camera, apps will find two cameras. The back camera returns a black camera frame with a no camera glyph. This is a nonfunctional camera to support apps that assume back camera availability. When querying for front camera, apps find a single composite camera. If no spatial Persona is found on a device, then no camera frames will return to apps.

De buitenste camera’s zijn dus niet toegankelijk voor ontwikkelaars en de interne camera’s kijken alleen naar je gezichtsuitdrukkingen en sturen die door naar een virtuele Persona. Het is immers niet mogelijk om je volledige hoofd te zien als je een Vision Pro op hebt. Mogelijk gaat Apple bepaalde camera’s op een later moment wel open zetten voor ontwikkelaars, als de gebruiker er expliciet toestemming voor geeft. Voorlopig wil Apple een eventueel privacyschandaal voorkomen.

Wil je toch foto’s en video’s maken met de camera in de Vision Pro, dan moet je dat doen met de standaard Camera-app van visionOS. Er is zelfs een aparte hardwareknop voor aanwezig. De 3D-beelden die dat oplevert waren voorheen niet mogelijk om met de iPhone en iPad te maken.

Bekijk de sessie voor ontwikkelaars hier om er het fijne van te weten.