Apple is begonnen met de verkoop van MagSafe 3-kabels in dezelfde kleuren als de MacBook Air 2022 met M2 , die vanaf vandaag in pre-order is gegaan.

Apple MagSafe 3 kabel nu in vier kleuren

Deze kabel is bedoeld voor mensen die graag een extra kabel willen, maar dan wel in dezelfde kleur. Voorheen was de kabel alleen in zilver verkrijgbaar, maar nu kun je kiezen voor drie extra kleuren. De MacBook Air kiezen is verkrijgbaar in spacegrijs, middernacht, sterrenlicht en zilver. De kabel kost 55 euro en en is twee meter lang. Je kunt de kabel ook gebruiken voor de 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen die vorig jaar zijn verschenen. Vooral voor mensen die een spacegrijze MacBook Pro 2021 hebben gekocht kan het een interessante aankoop zijn, want zij hebben vorig jaar een zilverkleurige kabel meegeleverd.



30 Watt adapter: €45,-

67 Watt adapter: €65,-

Nieuwe 35 Watt-adapter met twee usb-c-poorten: €65,-

De kabel vereist nog wel een stroomadapter, dus die zul je erbij moeten kopen als je die niet meer hebt liggen. Je kunt kiezen uit drie adapters, die je ook bij de MacBook zelf kunt bestellen:



Apple levert bij het instapmodel de 30 Watt-adapter mee en bij het upgrademodel de dubbele adapter. Als je hier twee apparaten op aansluit zal het wattage wel gehalveerd worden. Deze adapters zijn allemaal in het wit uitgevoerd, dus een volledig middernacht-gekleurde MacBook met toebehoren krijg je niet.

Bij de MacBooks krijg je een identiek gekleurde MagSafe 3-kabel meegeleverd. Overigens ben je niet verplicht om de MagSafe-aansluiting te gebruiken om op te laden. Ben je al helemaal qua kabels en adapters overgestapt op usb-c, dan is het wellicht makkelijker om gewoon de usb-c-poort in de MacBook te gebruiken.

MagSafe heeft als voordeel dat het magnetisch aan de MacBook vastzit. Als iemand over de kabel struikelt schiet de kabel los, zonder dat de MacBook op de grond valt. Dit was vroeger al een populaire aansluiting op de MacBooks, maar Apple is er een paar jaar mee gestopt.

Je kunt de nieuwe MacBook Air M2 vanaf vandaag bestellen en krijgt dan vanaf 15 juli geleverd. Dit model heeft een compleet nieuw design en is verkrijgbaar in de nieuwe kleuren middernacht en sterrenlicht. Het 13,6-inch scherm is verbeterd en helderder en de behuizing heeft plattere zijkanten gekregen. Je betaalt €1.519,- voor het instapmodel en hebt verschillende mogelijkheden om te upgraden. De modellen met meer RAM of een grotere SSD hebben wel een langere levertijd. Check ons overzicht van de MacBook Air 2022 prijzen voor meer informatie over modellen en levertijden.