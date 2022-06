Heb je je wel eens afgevraagd hoe het kan dat de Apple keynote-video's er altijd zo gelikt uit zien? We krijgen science fiction-achtige effecten te zien en tijdens een praatje zijn niet alleen de presentator maar ook de achtergrond perfect uitgelicht. Een filmmaker dook in de technieken die Apple gebruikt.

Dit zijn de filmtrucs die Apple gebruikt

In de video ‘The Filmmaking Behind Apple’s Keynote Events’ vertelt filmmaker Adam Grasso hoe de eventvideo’s van Apple gemaakt zijn. Ze zijn natuurlijk tot in de puntjes geproduceerd en de medewerkers hebben misschien wel honderd keer hun praatje moeten doen, terwijl het verhaal nog steeds spontaan moet eruit moet komen. Sinds de pandemie twee jaar geleden uitbrak is Apple begonnen met deze video’s, als alternatief voor de live events met klappend publiek. Het resultaat is een presentatie waarin helemaal niets fout kan gaan: elke demo is uitvoerig geoefend tot alles helemaal perfect gaat. Maar ook wat de filmtechniek betreft probeert Apple het zo mooi mogelijk te maken, waardoor sommige kijkers wel eens de vraag stellen: is die groene binnentuin nu echt of staat iemand voor een green screen?



Grasso vertelt onder andere over de diepte-instelling van de camera, waardoor zowel de voorgrond als de achtergrond enorm scherp is. En dankzij HDR zijn er geen donkere zones, maar zie je overal voldoende detail. En daarnaast zijn er de speciale manieren om de beelden te snijden en in elkaar over te laten gaan. Apple gebruikt er trucjes voor die jij ook zou kunnen toepassen.

Hieronder zie je de complete keynote-video nog eens nazien, waarin je hopelijk alle slimme technieken in de praktijk ziet gebracht. Of lees onze samenvatting van WWDC 2022!