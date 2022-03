De geruchten over Apple’s Mac-plannen van 2022 gaan all over the place: er is lange tijd vanuit gegaan dat Apple tijdens het maart 2022-event een nieuwe krachtigere Mac mini zou aankondigen. Ook gaan er lange tijd geruchten over een iMac Pro 2022, al zijn die sinds het event flink afgezwakt. Niemand had tot vlak voor het event aan zien komen dat Apple met de losse Mac Studio en het Apple Studio Display zou komen. Dat heeft ook gevolgen voor de release van de M2 Mac mini, zo zegt Apple-analist Ming-Chi Kuo nu.



‘Release M2 Mac mini pas in 2023’

Daags voor het event voorspelde de bekende Apple-analist dat Apple in 2022 een krachtige Mac mini en een betaalbaar extern scherm uit zou brengen, met in 2023 de release van een nieuwe Mac Pro en iMac Pro. Hoewel zijn voorspelling wat betreft het display juist is, lijkt hij er wat betreft de Mac naast te zitten. Apple heeft namelijk de Mac Studio uitgebracht, wat een soort hybride is van een krachtige Mac mini en een betaalbare Mac Pro. Desalniettemin werkt Apple nog steeds een een nieuwe Mac mini, maar die zou nu dus later komen.

[Updated]

2023: Mac Pro, iMac Pro and Mac mini https://t.co/NiloxXy0jv — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 11, 2022

De release van een nieuwe Mac mini met M2-chip komt pas in 2023, zo zegt de analist nu. Hij denkt dat Apple in 2022 geen nieuwe desktop Macs meer uit gaat brengen en dat alles wat nu nog in de pijplijn zit pas in 2023 uit komt, inclusief de nieuwe Mac Pro. Om welke Mac mini het precies gaat, zegt de analist niet. Maar hij heeft het hier waarschijnlijk om een M2 of M2 Pro-versie waar sinds een paar dagen geruchten over gaan. Een M1 Pro/Max-versie van de Mac mini wordt niet meer verwacht sinds de introductie van de Mac Studio.

Nog wel op de planning: M2 MacBook Air en MacBook Pro

Dat er volgens de analist geen desktop Macs meer uitkomen in 2022, betekent niet dat de Mac helemaal stil staat dit jaar. Nagenoeg alle bronnen zeggen dat Apple nog werkt aan een nieuwe MacBook Air en een nieuwe instap 13-inch MacBook Pro. De nieuwe MacBook Air krijgt waarschijnlijk een M2-chip (al zei Ming-Chi Kuo eerder ook dat er nog gewoon een M1 in komt), met een geheel nieuw design. De M2 MacBook Pro behoudt hetzelfde ontwerp als het huidige model, inclusief 13-inch scherm. Apple zou zelfs overwegen om de Pro-aanduiding uit de naam te halen, waardoor dit weer een gewone MacBook zou worden.

Eerder zetten we nog onze verwachtingen voor de M2 Mac mini voor je op een rij. We gaan er nog steeds van uit dat dit model een nieuw design krijgt, maar over een release dit jaar zijn we dus een stuk minder zeker.