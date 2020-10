De HomePod krijgt dit najaar nog een software-update met een aantal interessante nieuwe functies. We zetten alle vernieuwingen voor de HomePod in iOS 14 op een rijtje, plus nog een andere belangrijke vernieuwing!

Nieuwe HomePod-functies in iOS 14 voor najaar 2020

Hoewel de HomePod nog steeds niet officieel in Nederland te koop is, zijn er de afgelopen jaren behoorlijk wat Apple-fans die de speaker geïmporteerd hebben. De aankomende verbeteringen voor de iOS 14-update voor de HomePod zijn dan ook voor ons de moeite waard om onder de loep te nemen. Bovendien weet je meteen welke functies je kan gebruiken zodra de HomePod ooit bij ons verkrijgbaar is. Dit zijn de verbeteringen voor de HomePod in iOS 14:

Wat goed is om te weten, is dat het nog niet bekend is wanneer de software-update verschijnt. Wij denken dat de update ergens deze maand beschikbaar komt, mogelijk na het iPhone-event van 13 oktober.

#1 Standaard muziekdienst instellen

Veruit de belangrijkste nieuwe functie is de mogelijkheid om een andere muziekdienst te gebruiken. Momenteel ben je bij de HomePod gebonden aan Apple Music of het streamen van muziek via AirPlay. Je kan niet aan Siri op de HomePod vragen een nummer via Spotify af te spelen. Met de update voegt Apple ondersteuning toe voor muziekstreamingdiensten van derden. Dat betekent echter nog niet dat je hier meteen gebruik van kan maken, want de apps van de streamingdiensten moet nog wel bijgewerkt worden. Het kan dus nog even duren voordat je de functie daadwerkelijk in werking ziet.

Bekijk ook HomePod werkt dit najaar met andere muziekdiensten, zoals Spotify Een veelgehoord verzoek onder HomePod-gebruikers is het wijzigen van de standaard muziekdienst. Binnenkort is dat mogelijk. Naast Apple Music kun je ook Spotify, Tidal en andere muziekdiensten aansturen, als ze daarvoor kiezen.

#2 Standaardapp voor ebooks en podcasts

Daaraan gerelateerd is ook de optie om een standaard in te stellen voor ebooks en podcasts. Het lijkt erop dat je geen aparte dienst kan instellen voor muziek, podcasts én ebooks. In de beta geldt de gekozen dienst meteen voor alle drie de soorten mediaconsent. Mogelijk past Apple dit voor de definitieve versie van de update nog aan. Je kan met een dienst als Kindle bijvoorbeeld geen muziek luisteren.

#3 Ondersteuning voor HomeKit-deurbellen

Als je een deurbel met HomeKit hebt, werkt de HomePod hier ook mee samen. Zodra er iemand aanbelt, hoor je een deurbelgeluidje via de HomePod. Dit is vooral handig als je op de eerste verdieping een HomePod hebt staan en de deurbel beneden niet hoort. Met deze functie hoor je dus overal in huis de deurbel gaan, als er ten minste een HomePod in de buurt is. Je hebt hiervoor geen HomeKit Secure Video nodig.

#4 Gezichtsherkenning

Heb je een HomeKit-deurbel en gebruik je wel HomeKit Secure Video, dan kun je van nog een functie profiteren. Sinds iOS 14 werkt HomeKit met gezichtsherkenning voor camera’s. In een melding waarschuwt een geschikte camera meteen wié er voor de deur staat of in je huis is. De HomePod spreekt met de aankomende software-update ook uit wie er voor je deur staat. Dit komt dus vooral van pas bij HomeKit-deurbellen.

#5 HomePod mini komt eraan

Niet zozeer een nieuwe functie voor huidige HomePod-bezitters, maar we wilden hem toch nog even noemen: er komt een nieuwe HomePod aan! De HomePod mini wordt volgens bronnen een kleinere versie van de HomePod. Deze is een stukje voordeliger, maar de hoge geluidskwaliteit zou nog altijd centraal staan. We verwachten daarbij ook een betere chip. Of er ook extra nieuwe functies bij komen in de nieuwe software-update die de gewone HomePod niet krijgt, weten we nog niet. We verwachten dat Apple de speaker aankondigt tijdens het oktober-event.

Bekijk ook HomePod mini: dit weten we al over de kleinere HomePod De HomePod mini is de aankomende kleinere en goedkopere versie van de HomePod. Wat weten we nu al over deze speaker, die volgens geruchten nog in 2020 zal verschijnen?

We duimen nog altijd dat de aankomende update ondersteuning voor Nederlands aan de HomePod toevoegt. Dat zou namelijk ook betekenen dat de speaker op korte termijn bij ons beschikbaar komt. Op dit moment zijn daar nog geen aanwijzingen voor, maar we houden de hoop vast.