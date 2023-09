Apple bereidt zich momenteel voor op de productie van MacBooks met M3-chips. Maar volgens analist Ming-Chi Kuo zal daar minder vraag naar zijn. Is iedereen die dat wilde al voorzien van een M1 of M2 MacBook die krachtig genoeg is?

Is een nieuwe MacBook wel nodig?

Kuo claimt dat Apple minder M3-chips voor toekomstige MacBooks gaat produceren dan aanvankelijk gedacht. De reden: er zou minder vraag naar zijn. Apple heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van thuiswerken en van de buzz rondom de nieuwe M-serie chips, die veel krachtiger zijn dan hun tegenhangers van Intel. Heel wat mensen hebben daarom de overstap gemaakt naar een M1 of M2 MacBook, die in de meeste gevallen wel voldoet. Jaarlijks upgraden naar een nieuwe MacBook zit er voor de meeste mensen niet in. Daarom vragen wij ons af: kijk jij uit naar een M3 MacBook, of zit je nog goed met je huidige MacBook? Laat het weten in onze poll!



Kuo: minder thuiswerken en minder spannend

“In 2023 daalde het aantal leveringen van de MacBook en iPad van Apple aanzienlijk, met respectievelijk 30% en 22%”, zegt Kuo. Volgens Kuo is de daling toe te schrijven aan de verminderde noodzaak om thuis te werken. Ook zouden minder consumenten enthousiast zijn over de mogelijke nieuwe specificaties in de MacBooks. Omdat Apple Silicon inmiddels de nieuwe industriestandaard is, zou een nieuwe versie voor consumenten minder spannend zijn dan bij de vorige uitvoeringen.

Apple is overigens niet de enige fabrikant die de afgelopen tijd minder laptops en tablets heeft verkocht. Volgens Kuo hebben ook Qualcomm, Samsung, Micron en SK Hynix te maken met een verminderde vraag naar hun chips.

‘MacBooks met M3-chip verschijnen niet meer dit jaar’

De M3-chip volgt de M2-chip uit 2022 op en wordt naar verluidt gebaseerd op het 3nm-productieproces van TSMC. Dat moet ervoor zorgen dat de chips zowel krachtiger als efficiënter worden, en mogelijk zelfs kleiner. Ook de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max maken dit jaar voor het eerst gebruik van het 3nm-procedé.

De aankomende MacBooks met M3-chip verschijnen mogelijk pas in 2024. Bloomberg-journalist Mark Gurman zei in juli dat de modellen met vernieuwde M3-chip in oktober van dit jaar zouden worden uitgebracht. Kuo wist in september echter te vertellen dat dit niet langer het plan is.

Wanneer de nieuwe MacBooks precies verschijnen, is dus nog niet helemaal duidelijk. Wel lijkt het erop dat er in elk geval minder exemplaren van te koop zullen zijn.