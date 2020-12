iCulture Vandaag: dit was woensdag 2 december 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 2 december 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Er komt vandaag een einde aan een lange reeks van reviews van nieuwe Apple-apparaten. Na de Apple Watch, iPad Air en vier verschillende iPhones is het nu tijd voor de MacBook Air M1 review. Daarmee hebben we alle nieuwe producten van het najaar getest en uitgebreid besproken, inclusief onze ervaringen en aankoopadvies. Over de MacBook Pro was er nu alweer een nieuw gerucht: die zou volgend jaar een nieuw design moeten krijgen, als het aan Ming-Chi Kuo ligt. Afwachten maar. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Lees onze MacBook Air M1 2020 review en ontdek of dit een aanrader is.

De beste oordopjes met Lightning-aansluiting vind je hier.

De Flic-knop en HomeKit gaan nu goed samen. We hebben er wel even op moeten wachten.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Apple Configurator 2 (gratis, macOS, 10.15.6+) - Apple’s Configurator 2-app is nu aangepast voor Apple Silicon en Big Sur.

Google Authenticator (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Nu met donker thema.