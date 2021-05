iOS-apps moeten sinds iOS 14.5 toestemming vragen om je data te mogen delen en je te volgen tussen apps en websites onderling. Voor Facebook staat er veel op het spel. Het sociale netwerk probeert je daarom over te halen met het argument dat Facebook en Instagram alleen gratis kunnen blijven in ruil voor data.

Gratis Facebook en Instagram in ruil voor data

Het scherm dat Facebook aan gebruikers wil gaan tonen kun je hieronder zien en is voor de Facebook-app en Instagram in feite gelijk. Facebook legt uit dat iOS 14.5 vereist dat ontwikkelaars “toestemming vragen om sommige data van je toestel te verzamelen om de advertenties te verbeteren”. Vervolgens krijg je drie argumenten voorgeschoteld waarom je hier “ja” op zou willen zeggen:

Wat dat laatste punt betreft heeft Facebook aangegeven dat ze van Apple’s anti-tracking denken te kunnen profiteren. Kleine bedrijven zullen voortaan meer moeite moeten doen om data van klanten te verzamelen, maar bij Facebook vinden ze wel een enorme berg data, die de afgelopen jaren al verzameld is. Zelfs als je nu nee zegt tegen tracking, weet Facebook al in welke leeftijdsgroep je zit en wat je hobbies zijn.

Het tweede argument, om Facebook gratis te houden, is een interessante. Facebook heeft eerder niet aangegeven dat er plannen zijn om een betaalde versie van het netwerk te maken. En dan nog: zou jij ervoor willen betalen?

Facebook legt verder uit:

Als je de pop-ups voor Facebook en Instagram accepteert, zullen de advertenties die je in die apps ziet niet veranderen. Als je weigert, zul je nog steeds advertenties zien, maar ze zullen minder relevant voor je zijn. Als je instemt met het verzoek, betekent dit niet dat Facebook extra gegevens verzamelt. Het betekent alleen dat we mensen betere ervaringen kunnen bieden.

Het infoscherm werd het eerst opgemerkt door technologieconsultant Ashkan Soltani, die er een tweet over plaatste.

De tekst zal de komende dagen en weken in beeld verschijnen als je de Facebook- en Instagram-apps gebruikt, dus het kan even duren voordat jij de pop-up krijgt. Tot die tijd kun je tracking door apps uitschakelen via Instellingen > Privacy > Tracking.