Knab geeft €5 cadeau bij Apple Pay

Sinds begin deze maand werkt Apple Pay ook bij Knab. Je kan daardoor met een betaalrekening (zowel particulier als zakelijk) met je iPhone en Apple Watch in winkels en apps betalen. Om de voor de bank nieuwe betaalmethode onder de aandacht te brengen, is er een nieuwe actie waarbij iedereen die met Apple Pay betaalt en zich van tevoren aanmeldt €5,- op de rekening gestort krijgt.



Om in aanmerking te komen voor de cashback van €5,-, moet je je eerst met je Knab-betaalrekening aanmelden via de website. Je hoeft alleen maar je naam en je IBAN-nummer op te geven vóór 15 juli. Je hebt tot 15 juli de tijd om danmet Apple Pay te betalen om de €5,- op je rekening gestort te krijgen. Hou er rekening mee dat de betalingen alleen meetellen die je doet nadat je je via de website hebt aangemeld. De actievoorwaarden bekijk je hier

Voor de actie zijn zowel particuliere als zakelijke rekeningen geschikt. Het maakt niet uit met welk apparaat je met Apple Pay betaalt en of dat in een winkel of in apps of websites is. Zolang je maar je Knab Apple Pay-kaart gebruikt bij het afrekenen en je hebt je aangemeld voor de actie, krijg je binnen enkele weken het geld op de rekening gestort. In feite geeft de bank dus één maand gratis bankieren, want standaard betaal je als Knab-gebruiker €5,- per maand. Je kunt één keer met de actie meedoen, ook als je meerdere rekeningen hebt.

Eerdere acties met Apple Pay

In het verleden heeft ING ook een soortgelijke actie opgezet. Bij ING kreeg je echter €5,- iTunes-tegoed bij het gebruik van Apple Pay, in plaats van direct het geld op je rekening. Andere banken hebben (nog) geen acties in combinatie met Apple Pay. In de VS worden dit soort acties vaker gehouden, maar dan in combinatie met winkelketens.