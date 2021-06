Onlangs schreven we nog over de komst van een nieuwe Apple-museum in Kiev en daarnaast is er nog een bekend Apple Museum in Praag. Maar als je het toch liever dichter bij huis zoekt dan kan je begin 2022 terecht in Utrecht. Ed Bindels, de oprichter en eigenaar van Amac, opent dan in het winkelcentrum The Wall een eigen Apple-museum. Zijn persoonlijke collectie wordt aangevuld met een deel van de collectie van Stichting Apple Museum Nederland, dat de locatie in Westerbork moest sluiten.



Amac opent Apple Museum in Utrecht

Het Apple Museum in Westerbork is één van de bekendere in Nederland. Het museum opende in 2012 en in 2018 verhuisde het museum nog van Orvelte van Westerbork, mede omdat de locatie te klein werd. Na de verhuizing trok dit museum meer bezoekers. Maar door corona en een tekort aan vrijwilligers heeft het museum deze week moeten besluiten om de deuren voorgoed dicht te doen. Een deel van de collectie van Stichting Apple Museum Nederland komt daardoor in handen van Ed Bindels, die daarmee dus een nieuw museum gaat openen.

Het nieuwe museum van 1600 vierkante meter krijgt ruim vijfduizend objecten, bestaande uit nagenoeg alle Apple-producten die sinds 1977 verschenen zijn. Daarbij zitten naar eigen zeggen ook enkele bijzondere exemplaren bij die alleen in de VS uitgebracht zijn. Het museum komt een verdieping lager dan de nu al gevestigde Amac-winkel in The Wall. Die winkel opende in december 2018 haar deuren.

De collectie van Ed Bindels is de afgelopen jaren bij verschillende overnames flink gegroeid. Amac nam bijvoorbeeld iCentre en ivizi in Limburg over. Tijdens de coronasluiting van de Amac-winkels heeft Bindels zich meer gefocust op het uitbreiden van de collectie. Vervolgens kwam hij in contact met Stichting Apple Museum Nederland. Die stichting had één doel, aldus eigenaar Izaäk Buwalda:

Het bij elkaar houden van de verzameling, zodat zo veel mogelijk mensen er kennis van kunnen nemen. Het is verdrietig dat het museum uit Drenthe moet verdwijnen, maar de collectie krijgt nu een mooie nieuwe bestemming waar dit doel kan blijven gewaarborgd.

Het nieuwe museum in Utrecht moet een mooie tentoonstelling worden van de collectie waarbij ook de verhaallijnen en anekdotes centraal staan. Ook de vergelijking met concurrerende producten uit die tijd zal een rol spelen in het museum. Zo komt beter tot uiting wat Apple volgens Bindels uniek maakte.

Collectie wordt gerestaureerd

De collectie wordt ook voor een groot deel gerestaureerd, zodat de computers ook aan kunnen. Bindels hoopt dan ook dat bezoekers op een Macintosh uit 1984 of een Apple II kunnen werken. Hoewel de collectie behoorlijk groot wordt, ontbreken er ook nog een paar klassiekers. Zo is de originele Apple I niet aanwezig en mist ook de originele Apple Lisa 1, de NeXT Cube en Macintosh TV.